Нетаньяху заявил, что посвятил жизнь "борьбе с иранской ядерной угрозой"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что посвятил свою жизнь "борьбе с ядерной угрозой Ирана", отметив, что при его руководстве страной Тегеран не сможет создать ядерное оружие.

Сам меморандум предполагает завершение войны, а также обрисовывает ряд условий, при которых Иран и США начнут решать проблему иранского атома, а также вопросы снятия американских санкций с Тегерана, чтобы выйти на итоговую договоренность.