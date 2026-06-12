Нетаньяху заявил, что посвятил жизнь "борьбе с иранской ядерной угрозой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что посвятил свою жизнь борьбе с ядерной угрозой Ирана.
- Нетаньяху подчеркнул, что при его руководстве страной Иран не сможет создать ядерное оружие.
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что посвятил свою жизнь "борьбе с ядерной угрозой Ирана", отметив, что при его руководстве страной Тегеран не сможет создать ядерное оружие.
"Уже более 30 лет я нахожусь на переднем крае международной борьбы против ядерной программы Ирана. Если бы не эта борьба, у Ирана уже давно были бы атомные бомбы для уничтожения Израиля. Иран стремится уничтожить еврейское государство, и я посвящаю свою жизнь тому, чтобы не позволить ему сделать это", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Нетаньяху подчеркнул, что пока он возглавляет правительство Израиля, Иран не сможет получить ядерное оружие.
"До тех пор, пока я являюсь главой правительства Израиля, у Ирана не будет ядерного оружия. Между мной и президентом Трампом есть полное согласие по этому вопросу", - заявил Нетаньяху.
На данный момент международных соглашений, регулирующих функционирование иранской ядерной программы, нет: заключенный в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или так называемая ядерная сделка, прекратил свое действие в октябре 2025 года.
Президент США Дональд Трамп 15 мая заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.
Сам меморандум предполагает завершение войны, а также обрисовывает ряд условий, при которых Иран и США начнут решать проблему иранского атома, а также вопросы снятия американских санкций с Тегерана, чтобы выйти на итоговую договоренность.