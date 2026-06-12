Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине находятся 40 лабораторий, которые поддерживались Вашингтоном, согласно данным нацразведки США.
- Задачи лабораторий включали хранение советского биологического оружия, обучение украинских ученых и сертификацию по работе с особо опасными патогенами.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. По данным нацразведки США, на Украине находятся 40 лабораторий, которые поддерживались Вашингтоном, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Украина: более 40 построенных и поддерживаемых лабораторий", - говорится в документе.
Утверждается, что в задачи этих лабораторий входило хранение советского биологического оружия, обучение украинских ученых работе в условиях биологической изоляции, а также сертификация по работе с особо опасными патогенами.