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Нацразведка: на Украине находятся более 40 биолабораторий - РИА Новости, 12.06.2026
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19:02 12.06.2026 (обновлено: 19:11 12.06.2026)
Нацразведка: на Украине находятся более 40 биолабораторий

Нацразведка: на Украине находятся более 40 поддерживаемых США лабораторий

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине находятся 40 лабораторий, которые поддерживались Вашингтоном, согласно данным нацразведки США.
  • Задачи лабораторий включали хранение советского биологического оружия, обучение украинских ученых и сертификацию по работе с особо опасными патогенами.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. По данным нацразведки США, на Украине находятся 40 лабораторий, которые поддерживались Вашингтоном, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Украина: более 40 построенных и поддерживаемых лабораторий", - говорится в документе.
Утверждается, что в задачи этих лабораторий входило хранение советского биологического оружия, обучение украинских ученых работе в условиях биологической изоляции, а также сертификация по работе с особо опасными патогенами.
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