Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото

Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне

Нацразведка: на Украине находятся более 40 биолабораторий

Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине находятся 40 лабораторий, которые поддерживались Вашингтоном, согласно данным нацразведки США.

Задачи лабораторий включали хранение советского биологического оружия, обучение украинских ученых и сертификацию по работе с особо опасными патогенами.

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. По данным нацразведки США, на Украине находятся 40 лабораторий, которые поддерживались Вашингтоном, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Украина: более 40 построенных и поддерживаемых лабораторий", - говорится в документе.