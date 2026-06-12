Рейтинг@Mail.ru
"Это факт". На Западе отреагировали на слова главкома НАТО о России - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 12.06.2026
"Это факт". На Западе отреагировали на слова главкома НАТО о России

Вернер поддержал слова главкома НАТО о нежелании РФ нападать на страны альянса

© AP Photo / Jon GambrellАлексус Гринкевич
Алексус Гринкевич - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
Алексус Гринкевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Россия не стремится к конфликту с НАТО.
  • Немецкий экономист, профессор Винчестерского университета Ричард Вернер поддержал заявление Гринкевича и отметил, что людей десятилетиями кормили ложью о России.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич абсолютно прав, говоря о том, что Россия не намерена нападать на страны альянса, заявил немецкий экономист, профессор Винчестерского университета Ричард Вернер.
"Это факт. Вас десятилетиями кормили ложью о России", — написал он в соцсети X.
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Германии выступили с жестким заявлением о мире на Украине
Вчера, 14:36
В пятницу Алексус Гринкевич на полях международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине заявил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Мерц не подходит на роль переговорщика ЕС с Россией, заявили в АдГ
Вчера, 13:30
 
В миреРоссияМоскваЕвропаВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала