"Это факт". На Западе отреагировали на слова главкома НАТО о России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич абсолютно прав, говоря о том, что Россия не намерена нападать на страны альянса, заявил немецкий экономист, профессор Винчестерского университета Ричард Вернер.