Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Россия не стремится к конфликту с НАТО.
- Немецкий экономист, профессор Винчестерского университета Ричард Вернер поддержал заявление Гринкевича и отметил, что людей десятилетиями кормили ложью о России.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич абсолютно прав, говоря о том, что Россия не намерена нападать на страны альянса, заявил немецкий экономист, профессор Винчестерского университета Ричард Вернер.
"Это факт. Вас десятилетиями кормили ложью о России", — написал он в соцсети X.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.