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Подростка, обвиняемого в убийстве в Подмосковье, арестовали до 10 августа - РИА Новости, 12.06.2026
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11:34 12.06.2026
Подростка, обвиняемого в убийстве в Подмосковье, арестовали до 10 августа

Подростка, обвиняемого в убийстве в Наро-Фоминске, арестовали до 10 августа

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранец арестован по обвинению в убийстве в Наро-Фоминске.
  • Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа 2026 года.
  • Полицейские задержали несовершеннолетнего иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома в поселке Терновка.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Иностранец, обвиняемый в убийстве в Наро-Фоминске, арестован до 10 августа, сообщают суды общей юрисдикции Московской области.
"Наро-Фоминским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Т., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктов "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство; покушение на убийство двух малолетних)... Суд избрал Т. меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 10 августа 2026 года", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и подмосковное управление СК РФ сообщили, что полицейские задержали несовершеннолетнего иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома в поселке Терновка, в результате которого погиб мужчина, а его сын госпитализирован. Второй ребенок мужчины смог спрятаться.
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