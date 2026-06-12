Генконсул рассказал о рисках нападения на здание дипмиссии России в Марселе

Краткий пересказ от РИА ИИ Риск нападения на генконсульство России в Марселе сохраняется, особенно после исключения его из списка объектов для патрулирования военными из Иностранного легиона, сообщил генеральный консул РФ Станислав Оранский.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Риск нападения на генконсульство России в Марселе сохраняется, провокации происходят регулярно, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в этом французском городе Станислав Оранский.

В феврале 2025 года на территорию генконсульства РФ в Марселе были брошены три пластиковые бутылки со взрывчаткой. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения. Никто не пострадал. Полиция задержала двух подозреваемых на проукраинском митинге.

"Риск нападения на наше консульство по-прежнему сохраняется. Особенно после исключения российского генерального консульства из списка объектов для патрулирования, осуществляемого военными из Иностранного легиона", - сказал Оранский.

По словам генконсула, к поступающим по электронной и обычной почте угрозам у сотрудников генконсульства уже выработался определенный иммунитет.