Воробьев вручил федеральные и региональные награды жителям Подмосковья

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил федеральные и региональные награды жителям, внесшим вклад в развитие Подмосковья, сообщает пресс-служба правительства региона.

День России ежегодно отмечается 12 июня, он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

"В этот день мы традиционно отмечаем заслуги тех, кто своим трудом, своими делами помогает нашей стране и нашему Подмосковью идти вперед, развиваться. Сегодня здесь представители самых разных профессий – специалисты в области промышленности, космической отрасли, те, кто лечит и учит наших детей. Хотел бы каждому из вас сказать слова благодарности за ваш профессионализм, неравнодушие и добросовестное служение нашей любимой стране, нашему любимому Подмосковью", — сказал Воробьев.

Он добавил, что каждый регион старается внести свою лепту в общую победу, развитие экономики, социальной сферы, укрепление безопасности, совершенствование государственного управления. Подмосковье – большой, растущий регион, где сегодня проживает более 9 миллионов человек. Важно, что каждый на своем месте помогает делать жизнь людей комфортнее, а регион – сильнее. Именно из этого складывается наш общий результат.

Звание "Почетный гражданин Московской области" присвоено Николаю Сафонову, который трудится в Подмосковье почти 50 лет. В 2007 году он возглавил фармацевтический завод "ЗиО-Здоровье" в Подольске, загрузка которого составляла всего 6%. Сегодня это одно из системообразующих предприятий, где выпускают 17 видов лекарств, 16 из которых входят в перечень жизненно необходимых. Только за прошлый год было произведено более 33 миллиона упаковок. Николай Викторович также помогает участникам СВО и их семьям, поддерживает социальные проекты, ведет большую работу по сохранению памяти защитников Отечества.

Медалью ордена "Родительская слава" отмечены супруги Дарья и Сергей Корнюшины из Подольска. Вместе они уже более 20 лет и воспитывают четверых детей.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоен Владимир Виноградов, который почти 30 лет занимается патриотическими и благотворительными проектами. Он организовывал концерты для ветеранов, военнослужащих и семей погибших защитников Отечества не только в Подмосковье, но и на Северном Кавказе, в Крыму и на Донбассе. В 2023 году создал фронтовую агитбригаду "Я верю в Россию!", которая выступает перед бойцами в зоне СВО.

В ходе церемонии губернатор вручил орден "За заслуги перед Московской областью" I степени Олегу Кононенко, который прошел путь от инженера-проектировщика электрических систем космических аппаратов до Героя России и руководителя Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. За его плечами пять космических полетов, семь выходов в открытый космос и более тысячи суток на орбите – это мировой рекорд по суммарному пребыванию человека в космосе.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес медиков. Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено Дмитрию Сухареву, который более 30 лет работает в Московском областном госпитале для ветеранов войн: под его руководством создано современное эндоскопическое отделение, где проводят сложные вмешательства, в том числе пациентам с онкологическими заболеваниями. В период пандемии он работал с тяжелыми больными в "красной зоне".

Медалью Луки Крымского награжден травматолог-ортопед Подольской областной клинической больницы Денис Сидоркин – в 2024 году он поехал в Курскую область, где в экстремальных условиях оказывал помощь мирным жителям и военнослужащим.