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Врач рассказал, как правильно слушать музыку в наушниках - РИА Новости, 12.06.2026
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02:53 12.06.2026
Врач рассказал, как правильно слушать музыку в наушниках

Врач Горин: слушать музыку в наушниках можно не более двух часов подряд

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМужчина слушает музыку в центре Москвы
Мужчина слушает музыку в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мужчина слушает музыку в центре Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-оториноларинголог Дмитрий Горин рекомендует слушать музыку в наушниках не более двух часов подряд.
  • Громкость при прослушивании музыки в наушниках не должна превышать 60% от максимальной.
  • При появлении любых неприятных симптомов, таких как шум в ушах или снижение слуха, необходимо уменьшить громкость или прекратить прослушивание и обратиться к врачу.
МАХАЧКАЛА, 12 июн - РИА Новости. Слушать музыку в наушниках можно не более двух часов подряд, а громкость не должна превышать 60% от максимальной, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин.
"Чтобы слушать музыку в наушниках и не навредить себе, соблюдайте правило громкости. Слушайте музыку на громкости не более 60% от максимальной и не более двух часов подряд, после необходимо сделать перерыв минимум на 15-30 минут", – сказал врач.
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Как отметил Горин, перед тем, как надеть наушники, нужно убедиться, что громкость установлена на низком уровне. Надев наушники, стоит постепенно увеличивать громкость до комфортного уровня, но не выше 60%. Если вы не можете расслышать речь окружающих, когда музыка играет, значит, громкость слишком высока, отметил оториноларинголог. Он также посоветовал избегать дешевых наушников с плохой звукоизоляцией – с такими наушниками придется увеличивать громкость, чтобы заглушить внешний шум.
По словам врача, громкая музыка в наушниках очень опасна для слуха и может привести к необратимым последствиям.
"Обращайте внимание на свой слух: Если вы заметили любые изменения в своем слухе (шум в ушах, приглушенный слух после прослушивания музыки), немедленно уменьшите громкость или прекратите прослушивание. Не игнорируйте симптомы: если вы испытываете боль, дискомфорт, звон в ушах или снижение слуха после прослушивания музыки, обратитесь к врачу-отоларингологу", – посоветовал собеседник агентства.
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