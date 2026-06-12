Врач рассказал, как правильно слушать музыку в наушниках

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-оториноларинголог Дмитрий Горин рекомендует слушать музыку в наушниках не более двух часов подряд.

Громкость при прослушивании музыки в наушниках не должна превышать 60% от максимальной.

При появлении любых неприятных симптомов, таких как шум в ушах или снижение слуха, необходимо уменьшить громкость или прекратить прослушивание и обратиться к врачу.

МАХАЧКАЛА, 12 июн - РИА Новости. Слушать музыку в наушниках можно не более двух часов подряд, а громкость не должна превышать 60% от максимальной, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин.

"Чтобы слушать музыку в наушниках и не навредить себе, соблюдайте правило громкости. Слушайте музыку на громкости не более 60% от максимальной и не более двух часов подряд, после необходимо сделать перерыв минимум на 15-30 минут", – сказал врач.

Как отметил Горин , перед тем, как надеть наушники, нужно убедиться, что громкость установлена на низком уровне. Надев наушники, стоит постепенно увеличивать громкость до комфортного уровня, но не выше 60%. Если вы не можете расслышать речь окружающих, когда музыка играет, значит, громкость слишком высока, отметил оториноларинголог. Он также посоветовал избегать дешевых наушников с плохой звукоизоляцией – с такими наушниками придется увеличивать громкость, чтобы заглушить внешний шум.

По словам врача, громкая музыка в наушниках очень опасна для слуха и может привести к необратимым последствиям.