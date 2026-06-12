Врач рассказал, как правильно слушать музыку в наушниках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач-оториноларинголог Дмитрий Горин рекомендует слушать музыку в наушниках не более двух часов подряд.
- Громкость при прослушивании музыки в наушниках не должна превышать 60% от максимальной.
- При появлении любых неприятных симптомов, таких как шум в ушах или снижение слуха, необходимо уменьшить громкость или прекратить прослушивание и обратиться к врачу.
МАХАЧКАЛА, 12 июн - РИА Новости. Слушать музыку в наушниках можно не более двух часов подряд, а громкость не должна превышать 60% от максимальной, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин.
"Чтобы слушать музыку в наушниках и не навредить себе, соблюдайте правило громкости. Слушайте музыку на громкости не более 60% от максимальной и не более двух часов подряд, после необходимо сделать перерыв минимум на 15-30 минут", – сказал врач.
Как отметил Горин, перед тем, как надеть наушники, нужно убедиться, что громкость установлена на низком уровне. Надев наушники, стоит постепенно увеличивать громкость до комфортного уровня, но не выше 60%. Если вы не можете расслышать речь окружающих, когда музыка играет, значит, громкость слишком высока, отметил оториноларинголог. Он также посоветовал избегать дешевых наушников с плохой звукоизоляцией – с такими наушниками придется увеличивать громкость, чтобы заглушить внешний шум.
По словам врача, громкая музыка в наушниках очень опасна для слуха и может привести к необратимым последствиям.
"Обращайте внимание на свой слух: Если вы заметили любые изменения в своем слухе (шум в ушах, приглушенный слух после прослушивания музыки), немедленно уменьшите громкость или прекратите прослушивание. Не игнорируйте симптомы: если вы испытываете боль, дискомфорт, звон в ушах или снижение слуха после прослушивания музыки, обратитесь к врачу-отоларингологу", – посоветовал собеседник агентства.