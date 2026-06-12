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Мирошник назвал заказчиков удара ВСУ по музею в Севастополе - РИА Новости, 12.06.2026
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Мирошник назвал заказчиков удара ВСУ по музею в Севастополе

Мирошник назвал удар ВСУ по Севастопольской панораме заказом Лондона и Парижа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Удар ВСУ по зданию Севастопольской панорамы продиктован "звериной желчью", заявил Родион Мирошник.
  • По словам дипломата, он является заказом Лондона и Парижа.
  • Англичанам и французам 170 лет назад Севастополь встал поперек горла, добавил он.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по зданию Севастопольской панорамы продиктован "звериной желчью" и является заказом Лондона и Парижа, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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"Хоть как-то объяснить причину атаки на Севастопольскую панораму, как культурное наследие мирового значения, у западников, как и украинских деятелей, вряд ли получится. Просто звериная желчь, ненависть и, конечно, заказ англичан и французов, которым 170 лет назад Севастополь встал поперек горла", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, преступление не перестает быть таковым вне зависимости от исполнителей.
"Западники заказали, бандеровцы исполнили, но от этого преступление не перестало быть преступлением, а ответственность не будет сугубо теоретической", — отметил посол.
Мирошник также сообщил, что все собранные материалы, включая оценки специалистов, экспертизы и доказательства, будут официально переданы в международные организации, отвечающие за сохранение мирового культурного наследия. Он призвал дождаться их реакции перед тем, как делать окончательные выводы.
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