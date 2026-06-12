Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Удар ВСУ по зданию Севастопольской панорамы продиктован "звериной желчью", заявил Родион Мирошник.

По словам дипломата, он является заказом Лондона и Парижа.

Англичанам и французам 170 лет назад Севастополь встал поперек горла, добавил он.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по зданию Севастопольской панорамы продиктован "звериной желчью" и является заказом Лондона и Парижа, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.

« "Хоть как-то объяснить причину атаки на Севастопольскую панораму, как культурное наследие мирового значения, у западников, как и украинских деятелей, вряд ли получится. Просто звериная желчь, ненависть и, конечно, заказ англичан и французов, которым 170 лет назад Севастополь встал поперек горла", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, преступление не перестает быть таковым вне зависимости от исполнителей.

"Западники заказали, бандеровцы исполнили, но от этого преступление не перестало быть преступлением, а ответственность не будет сугубо теоретической", — отметил посол.