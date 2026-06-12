Муфтий Крганов поздравил соотечественников с Днем России

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. День России - повод отдать дань уважения героям, заявил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

"От имени Духовного собрания мусульман России поздравляю всех соотечественников с Днем России! Этот праздник символизирует многовековое единение нашего Отечества, богатство его традиций и культуры. Это повод вспомнить великую историю нашего государства, отдать дань уважения героям былых времен и нашим современникам", - написал муфтий Крганов.

По его словам, сегодня особенно важно "всем сердцем чувствовать, что каждый из нас – гражданин могущественной, непобедимой страны".

"От каждого зависит будущее нашей Родины, ее дальнейшее развитие и благосостояние... Нас всех объединяет стремление жить в сильной и процветающей стране. Поэтому, преодолевая различные противоречия и невзгоды, давайте с молитвами будем уверенно двигаться вперед, поддерживая друг друга, защищая свое любимое Отечество, возрождая Великую Россию третьего тысячелетия", - призвал глава ДСМР.

Он также подчеркнул, что ислам это "религия единства" и мусульмане всегда будут надежной опорой России.