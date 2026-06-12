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Муфтий Крганов поздравил соотечественников с Днем России - РИА Новости, 12.06.2026
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Религия
 
00:15 12.06.2026

Муфтий Крганов поздравил соотечественников с Днем России

© пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© пресс-служба ДСМР
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. День России - повод отдать дань уважения героям, заявил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
"От имени Духовного собрания мусульман России поздравляю всех соотечественников с Днем России! Этот праздник символизирует многовековое единение нашего Отечества, богатство его традиций и культуры. Это повод вспомнить великую историю нашего государства, отдать дань уважения героям былых времен и нашим современникам", - написал муфтий Крганов.
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По его словам, сегодня особенно важно "всем сердцем чувствовать, что каждый из нас – гражданин могущественной, непобедимой страны".
"От каждого зависит будущее нашей Родины, ее дальнейшее развитие и благосостояние... Нас всех объединяет стремление жить в сильной и процветающей стране. Поэтому, преодолевая различные противоречия и невзгоды, давайте с молитвами будем уверенно двигаться вперед, поддерживая друг друга, защищая свое любимое Отечество, возрождая Великую Россию третьего тысячелетия", - призвал глава ДСМР.
Он также подчеркнул, что ислам это "религия единства" и мусульмане всегда будут надежной опорой России.
"Пусть Всевышний Аллах ниспошлет всем нам Свое благословение, отдалит нас от бед и смут и сделает так, чтобы и в будущем история России была историей наших совместных побед, созидательных стремлений и достижений!" - заключил Альбир Крганов.
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