МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Около 120 спасателей патрулируют столичные реки и водоемы из-за установившейся жаркой погоды в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в эти выходные ожидается жаркая погода, в связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды. Поэтому введено усиленное патрулирование акватории Москвы-реки, других рек и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий. Всего задействовано около 120 спасателей", - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 26 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.

"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых", - уточнил Бирюков.