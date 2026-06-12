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Около 120 спасателей патрулируют столичные реки и водоемы - РИА Новости, 12.06.2026
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Около 120 спасателей патрулируют столичные реки и водоемы

Около 120 спасателей патрулируют московские реки и водоемы из-за жары

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКатер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Около 120 спасателей патрулируют столичные реки и водоемы из-за установившейся жаркой погоды в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в эти выходные ожидается жаркая погода, в связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды. Поэтому введено усиленное патрулирование акватории Москвы-реки, других рек и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий. Всего задействовано около 120 спасателей", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 26 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.
"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых", - уточнил Бирюков.
Он призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.
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