Москвичам напомнили правила безопасности во время отдыха у воды

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Москве установилась жаркая погода, жителям необходимо быть внимательными во время отдыха у воды и выбирать для купания оборудованные для этого пляжи, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Впереди длинные выходные, которые многие проведут у водоемов. Столичные спасатели просят быть внимательными во время отдыха у воды и выбирать для купания оборудованные для этого пляжи. Безопасность там обеспечивают как профессиональные спасатели, так и добровольцы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в местах отдыха с купанием в открытом доступе находятся средства спасения, дежурят медики, готовые при необходимости оказать первую помощь.
"В связи с установившейся жаркой погодой столичные спасатели усилили патрулирование водоемов. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 120 человек", - уточняется в сообщении.
Напоминается, что нельзя заплывать за ограничительные буи, плавать на предметах, не предназначенных для этого, заплывать на судовой ход, нырять в незнакомых местах и заходить в воду после длительного пребывания на открытом солнце.
"Если вы стали свидетелем происшествия на водоёме, незамедлительно вызовите спасателей по единому номеру "112"", - подчеркивается в сообщении.