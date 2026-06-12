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Москвичам напомнили правила безопасности во время отдыха у воды - РИА Новости, 12.06.2026
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Москвичам напомнили правила безопасности во время отдыха у воды

Москвичей призвали быть внимательными во время отдыха у воды

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве
Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Москве установилась жаркая погода, жителям необходимо быть внимательными во время отдыха у воды и выбирать для купания оборудованные для этого пляжи, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Впереди длинные выходные, которые многие проведут у водоемов. Столичные спасатели просят быть внимательными во время отдыха у воды и выбирать для купания оборудованные для этого пляжи. Безопасность там обеспечивают как профессиональные спасатели, так и добровольцы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в местах отдыха с купанием в открытом доступе находятся средства спасения, дежурят медики, готовые при необходимости оказать первую помощь.
"В связи с установившейся жаркой погодой столичные спасатели усилили патрулирование водоемов. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 120 человек", - уточняется в сообщении.
Напоминается, что нельзя заплывать за ограничительные буи, плавать на предметах, не предназначенных для этого, заплывать на судовой ход, нырять в незнакомых местах и заходить в воду после длительного пребывания на открытом солнце.
"Если вы стали свидетелем происшествия на водоёме, незамедлительно вызовите спасателей по единому номеру "112"", - подчеркивается в сообщении.
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