Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве

Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве

Москвичам напомнили правила безопасности во время отдыха у воды

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Москве установилась жаркая погода, жителям необходимо быть внимательными во время отдыха у воды и выбирать для купания оборудованные для этого пляжи, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"Впереди длинные выходные, которые многие проведут у водоемов. Столичные спасатели просят быть внимательными во время отдыха у воды и выбирать для купания оборудованные для этого пляжи. Безопасность там обеспечивают как профессиональные спасатели, так и добровольцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в местах отдыха с купанием в открытом доступе находятся средства спасения, дежурят медики, готовые при необходимости оказать первую помощь.

"В связи с установившейся жаркой погодой столичные спасатели усилили патрулирование водоемов. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 120 человек", - уточняется в сообщении.

Напоминается, что нельзя заплывать за ограничительные буи, плавать на предметах, не предназначенных для этого, заплывать на судовой ход, нырять в незнакомых местах и заходить в воду после длительного пребывания на открытом солнце.