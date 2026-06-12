Рейтинг@Mail.ru
Власти Москвы рассказали о качестве воздуха в столице - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 12.06.2026
Власти Москвы рассказали о качестве воздуха в столице

Урожаева: индекс загрязнения воздуха в Москве держится в категории низкий

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве
Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индекс загрязнения атмосферы в Москве за последние пять лет держится на уровне «низкий» и «очень низкий».
  • В Москве на крупных трубах объектов энергетики и промышленных предприятиях установлены датчики, передающие информацию о выбросах в онлайн-режиме.
  • Власти Москвы планируют в ближайшие два года установить датчики еще примерно на 60 предприятиях.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Индекс загрязнения атмосферы в Москве в последние пять лет устойчиво держится в категории низкий и очень низкий, сообщила в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.
"Есть интегральный показатель, называется индекс загрязнения атмосферы - ИЗА, который меряется от 0 до 10. В него входят все основные загрязнители. В Москве в последние пять лет он устойчиво держится от 2 до 3, что в категории ИЗА соответствует уровню "низкий-очень низкий". Для большого мегаполиса это уникальное качество воздуха, что уже сравнимо с Парижем и с Лондоном", - рассказала Урожаева.
Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве на День России
Вчера, 01:26
По ее словам, на всех крупных трубах на объектах энергетики, на промышленных предприятиях установлены датчики, которые в онлайн-режиме передают информацию о выбросах в систему.
"Больше 60 предприятий у нас охвачены датчиками. Мы эту программу активно продолжаем. У нас план на ближайшие два года еще примерно столько же предприятий охватить датчиками", - добавила глава департамента.
Горожане купаются в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Спасение от жары: где можно купаться в столице и Подмосковье
Вчера, 08:00
 
МоскваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала