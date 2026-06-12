Власти Москвы рассказали о качестве воздуха в столице

Краткий пересказ от РИА ИИ Индекс загрязнения атмосферы в Москве за последние пять лет держится на уровне «низкий» и «очень низкий».

В Москве на крупных трубах объектов энергетики и промышленных предприятиях установлены датчики, передающие информацию о выбросах в онлайн-режиме.

Власти Москвы планируют в ближайшие два года установить датчики еще примерно на 60 предприятиях.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Индекс загрязнения атмосферы в Москве в последние пять лет устойчиво держится в категории низкий и очень низкий, сообщила в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"Есть интегральный показатель, называется индекс загрязнения атмосферы - ИЗА, который меряется от 0 до 10. В него входят все основные загрязнители. В Москве в последние пять лет он устойчиво держится от 2 до 3, что в категории ИЗА соответствует уровню "низкий-очень низкий". Для большого мегаполиса это уникальное качество воздуха, что уже сравнимо с Парижем и с Лондоном", - рассказала Урожаева.

По ее словам, на всех крупных трубах на объектах энергетики, на промышленных предприятиях установлены датчики, которые в онлайн-режиме передают информацию о выбросах в систему.