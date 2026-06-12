Москалькова рассказала, какую книгу должен прочитать каждый россиянин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татьяна Москалькова отметила, что каждому гражданину России необходимо прочитать Конституцию РФ.
- Она рекомендовала изучить главу вторую «Права и свободы человека и гражданина» и комментарии к кодексам для более глубокого понимания защиты прав.
- Москалькова подчеркнула, что классическая литература, такая как произведения Достоевского и Толстого, также важна для понимания прав и свобод человека.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Каждому гражданину России необходимо прочитать Конституцию РФ, отметила в интервью РИА Новости научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина, уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова.
"Одну книгу, которую нужно прочитать всем от мала до велика, она называется "Конституция", глава вторая "Права и свободы человека и гражданина". Но, конечно, если человек хочет профессионально и глубоко заняться защитой своих прав и просто быть высокообразованным человеком, защищенным, - это комментарии к кодексам, конечно, это книги профессионалов, которые пишут по правам человека", - сказала она.
Кроме того, экс-омбудсмен отметила, что лучший в жизни учебник - это классическая литература, в ней в прекрасных формах дается понимание прав и свобод человека, справедливости, милосердия, гуманизма.
"Читайте Достоевского "Преступление и наказание", читайте Толстого "Война и мир" - там все сказано о жизни, о правах, о человеке, о будущем", - подчеркнула Москалькова.