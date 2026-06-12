Москалькова рассказала, какую книгу должен прочитать каждый россиянин

"Одну книгу, которую нужно прочитать всем от мала до велика, она называется "Конституция", глава вторая "Права и свободы человека и гражданина". Но, конечно, если человек хочет профессионально и глубоко заняться защитой своих прав и просто быть высокообразованным человеком, защищенным, - это комментарии к кодексам, конечно, это книги профессионалов, которые пишут по правам человека", - сказала она.