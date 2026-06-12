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Москалькова рассказала, какую книгу должен прочитать каждый россиянин - РИА Новости, 12.06.2026
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14:50 12.06.2026 (обновлено: 14:58 12.06.2026)
Москалькова рассказала, какую книгу должен прочитать каждый россиянин

Москалькова: каждый россиянин должен прочитать Конституцию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНаучный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026
Научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Москалькова отметила, что каждому гражданину России необходимо прочитать Конституцию РФ.
  • Она рекомендовала изучить главу вторую «Права и свободы человека и гражданина» и комментарии к кодексам для более глубокого понимания защиты прав.
  • Москалькова подчеркнула, что классическая литература, такая как произведения Достоевского и Толстого, также важна для понимания прав и свобод человека.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Каждому гражданину России необходимо прочитать Конституцию РФ, отметила в интервью РИА Новости научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина, уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова.
"Одну книгу, которую нужно прочитать всем от мала до велика, она называется "Конституция", глава вторая "Права и свободы человека и гражданина". Но, конечно, если человек хочет профессионально и глубоко заняться защитой своих прав и просто быть высокообразованным человеком, защищенным, - это комментарии к кодексам, конечно, это книги профессионалов, которые пишут по правам человека", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Кроме того, экс-омбудсмен отметила, что лучший в жизни учебник - это классическая литература, в ней в прекрасных формах дается понимание прав и свобод человека, справедливости, милосердия, гуманизма.
"Читайте Достоевского "Преступление и наказание", читайте Толстого "Война и мир" - там все сказано о жизни, о правах, о человеке, о будущем", - подчеркнула Москалькова.
Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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ОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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