Путин назвал работу Москальковой достойным примером служения Отечеству

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал работу Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека в РФ достойным примером служения людям и Отечеству.
- Глава государства вручил Татьяне Москальковой государственную премию в области правозащитной деятельности в Большом Кремлевском дворце в День России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал работу Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека в РФ достойным примером служения людям и Отечеству.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
"Быть там, где трудно, и с теми, кому тяжело, отстаивать справедливость, брать на себя ответственность - главные черты Татьяны Николаевны Москальковой, лауреата премии за правозащитную деятельность. Ее работа на посту уполномоченного по правам человека России - пример достойного служения людям и Отечеству", - сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных премий.
Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год.