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Путин назвал работу Москальковой достойным примером служения Отечеству - РИА Новости, 12.06.2026
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13:17 12.06.2026 (обновлено: 16:37 12.06.2026)
Путин назвал работу Москальковой достойным примером служения Отечеству

Путин назвал работу Москальковой достойным примером служения Отечеству

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения. 12 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал работу Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека в РФ достойным примером служения людям и Отечеству.
  • Глава государства вручил Татьяне Москальковой государственную премию в области правозащитной деятельности в Большом Кремлевском дворце в День России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал работу Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека в РФ достойным примером служения людям и Отечеству.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
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"Быть там, где трудно, и с теми, кому тяжело, отстаивать справедливость, брать на себя ответственность - главные черты Татьяны Николаевны Москальковой, лауреата премии за правозащитную деятельность. Ее работа на посту уполномоченного по правам человека России - пример достойного служения людям и Отечеству", - сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных премий.
Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год.
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ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаВладимир Путин
 
 
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