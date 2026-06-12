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В Италии придумали мороженое, которое олицетворяет Россию - РИА Новости, 12.06.2026
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02:39 12.06.2026
В Италии придумали мороженое, которое олицетворяет Россию

РИА Новости: мороженое с медом и лесными ягодами могло бы олицетворять РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДень мороженого в ГУМе в Москве
День мороженого в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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День мороженого в ГУМе в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители Carpigiani Gelato University считают, что вкус мороженого с медом и лесными ягодами мог бы лучше всего олицетворять Россию.
  • Для Италии в Carpigiani Gelato University предложили классические вкусы, такие как фисташка, фундук, крем или страчателла.
  • Эксперты отметили, что современное ремесленное мороженое стремится передавать через вкус атмосферу, традиции и гастрономическую культуру разных стран и регионов.
РИМ, 12 июн – РИА Новости. Вкус мороженого с медом и лесными ягодами мог бы лучше всего олицетворять Россию, считают представители итальянской школы Carpigiani Gelato University, где обучают искусству приготовления итальянского замороженного десерта джелато предпринимателей и шефов со всего мира.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие вкусы могли бы символизировать Италию и Россию, собеседники агентства предложили вдохновляться более северными и насыщенными вкусами для России и более традиционными для Италии.
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"Для России я бы представил вкус с медом, сладкой сметаной, лесными ягодами, черной смородиной, черникой или гречкой. Мед и лесные ягоды могли бы стать очень узнаваемым и символичным сочетанием", - отметили в Carpigiani Gelato University по случаю Всемирного дня мороженого, который отмечается 10 июня.
Говоря об Италии, местные мастера джелато отметили, что для нее наиболее характерны классические вкусы, тесно связанные с местными традициями и качественными ингредиентами.
"Для Италии я бы выбрал вкус, который объединяет территорию, память и качество сырья: фисташка, фундук, крем или страчателла хорошо отражают нашу культуру джелато", - рассказали представители школы.
По словам экспертов, современное ремесленное мороженое все чаще стремится не просто удивлять необычными сочетаниями, а передавать через вкус атмосферу, традиции и гастрономическую культуру разных стран и регионов. Они также рассказали, что главным секретом хорошего ремесленного мороженого остается глубокое понимание состава смеси и свойств ингредиентов.
"Великое мороженое рождается из техники, качественного сырья и эмоций", - добавили представители итальянской школы джелато.
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