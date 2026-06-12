Краткий пересказ от РИА ИИ Представители Carpigiani Gelato University считают, что вкус мороженого с медом и лесными ягодами мог бы лучше всего олицетворять Россию.

Для Италии в Carpigiani Gelato University предложили классические вкусы, такие как фисташка, фундук, крем или страчателла.

Эксперты отметили, что современное ремесленное мороженое стремится передавать через вкус атмосферу, традиции и гастрономическую культуру разных стран и регионов.

РИМ, 12 июн – РИА Новости. Вкус мороженого с медом и лесными ягодами мог бы лучше всего олицетворять Россию, считают представители итальянской школы Carpigiani Gelato University, где обучают искусству приготовления итальянского замороженного десерта джелато предпринимателей и шефов со всего мира.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие вкусы могли бы символизировать Италию Россию , собеседники агентства предложили вдохновляться более северными и насыщенными вкусами для России и более традиционными для Италии.

"Для России я бы представил вкус с медом, сладкой сметаной, лесными ягодами, черной смородиной, черникой или гречкой. Мед и лесные ягоды могли бы стать очень узнаваемым и символичным сочетанием", - отметили в Carpigiani Gelato University по случаю Всемирного дня мороженого, который отмечается 10 июня.

Говоря об Италии, местные мастера джелато отметили, что для нее наиболее характерны классические вкусы, тесно связанные с местными традициями и качественными ингредиентами.

"Для Италии я бы выбрал вкус, который объединяет территорию, память и качество сырья: фисташка, фундук, крем или страчателла хорошо отражают нашу культуру джелато", - рассказали представители школы.

По словам экспертов, современное ремесленное мороженое все чаще стремится не просто удивлять необычными сочетаниями, а передавать через вкус атмосферу, традиции и гастрономическую культуру разных стран и регионов. Они также рассказали, что главным секретом хорошего ремесленного мороженого остается глубокое понимание состава смеси и свойств ингредиентов.