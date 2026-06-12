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Мишустин поздравил россиян с Днем России - РИА Новости, 12.06.2026
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13:50 12.06.2026 (обновлено: 14:00 12.06.2026)
Мишустин поздравил россиян с Днем России

Мишустин в поздравлении с Днем России: "всех нас объединяет любовь к Родине"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем России.
  • В телеграмме он отметил, что многонациональность и культурное разнообразие страны формируют уникальное пространство, где всех объединяет любовь к Родине.
  • Мишустин подчеркнул ответственность каждого россиянина за судьбу и процветание России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем России и отметил, что всех граждан страны объединяет любовь к Родине, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
"Поздравляю вас с Днем России... Многонациональность и культурное разнообразие нашего государства формируют уникальное пространство, где звучат разные языки, переплетаются традиции, и всех нас объединяет любовь к Родине", - говорится в телеграмме.
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Мишустин подчеркнул ответственность каждого россиянина за судьбу и процветание России, а также пожелал здоровья и благополучия.
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