МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем России и отметил, что всех граждан страны объединяет любовь к Родине, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.

Премьер подчеркнул, что среди значимых дат в истории этот праздник занимает особое место для тех, кто беззаветно предан своей стране, ежедневно трудится на ее благо, отстаивает национальные интересы, укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет, а также сохраняет и приумножает наследие предыдущих поколений.