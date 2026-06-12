Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем России.
- В телеграмме он отметил, что многонациональность и культурное разнообразие страны формируют уникальное пространство, где всех объединяет любовь к Родине.
- Мишустин подчеркнул ответственность каждого россиянина за судьбу и процветание России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем России и отметил, что всех граждан страны объединяет любовь к Родине, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
"Поздравляю вас с Днем России... Многонациональность и культурное разнообразие нашего государства формируют уникальное пространство, где звучат разные языки, переплетаются традиции, и всех нас объединяет любовь к Родине", - говорится в телеграмме.
Премьер подчеркнул, что среди значимых дат в истории этот праздник занимает особое место для тех, кто беззаветно предан своей стране, ежедневно трудится на ее благо, отстаивает национальные интересы, укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет, а также сохраняет и приумножает наследие предыдущих поколений.
Мишустин подчеркнул ответственность каждого россиянина за судьбу и процветание России, а также пожелал здоровья и благополучия.
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