Краткий пересказ от РИА ИИ Артист Роман Михраби исполнил песню «Взлетаем на грозу» на слова Марии Захаровой и музыку Максима Фадеева на всероссийском молодежном фестивале «Топфест».

Фестиваль «Топфест» проходил в «Лужниках» в Москве 12 июня — в День России.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Артист Роман Михраби исполнил песню "Взлетаем на грозу" на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой и музыку композитора Максима Фадеева в День России на всероссийском молодежном фестивале "Топфест", передает корреспондент РИА Новости.

Фестиваль "Топфест" проходит в "Лужниках" в Москве 12 июня - в День России

В строчках песни заключено, что сегодня пришло время героев, для которых нет ничего невозможного. Номер Романа Михраби сопровождался выступлением девушки-гимнастки, которая представила зрителям программу с мячом.