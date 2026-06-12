Михраби исполнил песню "Взлетаем на грозу" на слова Захаровой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артист Роман Михраби исполнил песню «Взлетаем на грозу» на слова Марии Захаровой и музыку Максима Фадеева на всероссийском молодежном фестивале «Топфест».
- Фестиваль «Топфест» проходил в «Лужниках» в Москве 12 июня — в День России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Артист Роман Михраби исполнил песню "Взлетаем на грозу" на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой и музыку композитора Максима Фадеева в День России на всероссийском молодежном фестивале "Топфест", передает корреспондент РИА Новости.
В строчках песни заключено, что сегодня пришло время героев, для которых нет ничего невозможного. Номер Романа Михраби сопровождался выступлением девушки-гимнастки, которая представила зрителям программу с мячом.
Роман Михраби - четырехкратный лауреат фестиваля "Байкальская звезда", трехкратный лауреат конкурса "Сибирь зажигает звезды", лауреат конкурса "Юное дарование Сибири". Также он известен как участник телевизионного проекта "Ну-ка, все вместе!".
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31 декабря 2025, 12:52