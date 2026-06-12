Слабенький футбол, зато с тремя удалениями: Мексика и ЮАР открыли ЧМ-2026

Исторический чемпионат мира по футболу с 48 сборными-участницами и тремя странами-хозяйками стартовал. В пятницу сборная Мексики в Мехико уверенно обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя прямыми красными карточками от бразильского судьи Вилтона Сампайо.

РИА Новости Спорт — о том, каким получилось начало главного футбольного события четырехлетия.

Уникальный матч открытия

Потому что еще никогда в истории мундиаля не дублировался состав участников первой встречи на ЧМ.

Шестнадцать лет назад в ЮАР африканцы под гул вувузел сыграли вничью с мексиканцами со счетом 1:1. Героем того противостояния в Йоханнесбурге стал полузащитник хозяев Сифиве Тшабалала, который сотворил гол-красавец, пробив в верхний дальний угол и попав точно в цель.

ЧМ-2010 отгремел давно. И спустя три розыгрыша турнира пути южноафриканцев и "ацтеков" снова пересеклись в первой встрече мирового первенства.

Рекордсмен снова на скамейке

Как и 16 лет назад, прославленный голкипер Гильермо Очоа остался вне основы на исторический матч. Почему эту персону столь важно упомянуть? Да потому что для вратаря, зажигавшего на ЧМ-2014 в Бразилии, это шестой (!) чемпионат мира в карьере, с 2006 года он неизменно приезжает с мексиканцами на мировое первенство.

Отметим, что таким же достижением могут похвастаться лишь "величайшие" — чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси и лидер португальцев Криштиану Роналду.

© REUTERS / Eloisa Sanchez Футболисты сборной Мексики перед стартом ЧМ-2026 © REUTERS / Eloisa Sanchez Футболисты сборной Мексики перед стартом ЧМ-2026

ЮАР сильно расстроила

Потому что совсем ничего не показали африканцы. Совсем ничего! Будто лишний раз подтвердив аргументы тех, кого взбесило расширение ЧМ до 48 команд. У них защитник сначала привозит в первом тайме, и удаляется во втором, голкипер метров с двадцати пропускает между ног, а другой футболист получает еще одну прямую красную карточку за удар по лицу соперника… Да и атака в матче с середняком турнира создает ноль опасных моментов.

Но достойны ли похвалы "ацтеки"? Да, сегодня они выступили неплохо. Порадуемся за Хулиана Киньонеса, натурализованного колумбийца, ставшего автором первого гола на ЧМ-2026, возрастного нападающего Рауля Хименеса, который впервые забил на мундиале, и юного Хильберто Мора, который в 17 лет вышел на поле на чемпионате мира. Ну и "наших" футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) не обделим вниманием: капитан мексиканцев из московского "Локомотива" Сесар Монтес провел 92 минуты, а вот Луис Чавес из "Динамо" вышел на замену во второй половине встречи.

Но Монтес концовку провалил. Третья красная карточка в матче за грубый снос южноафриканца! Сумасшествие. Такого в истории матчей открытия ЧМ еще не было.

© REUTERS / Pawel Kopczynski Эпизод матча Мексика - ЮАР на ЧМ-2026 © REUTERS / Pawel Kopczynski Эпизод матча Мексика - ЮАР на ЧМ-2026

Мексика переписала историю

Она чаще всех принимала участие в матчах открытия ЧМ (сегодня был восьмой раз), и только на глазах домашних болельщиков "ацтекам" удалось победить. До этого — пять поражений в семи матчах: