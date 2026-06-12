Мероприятия в Мехико в день открытия ЧМ посетили 500 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 500 тысяч человек приняли участие в мероприятиях в Мехико в день открытия чемпионата мира по футболу 2026 года.

Матч открытия на стадионе в Мехико посетили 80 тысяч зрителей, еще 100 тысяч человек собрались на главной фан-зоне турнира на площади Сокало.

Мероприятия прошли в праздничной атмосфере и без серьезных инцидентов, безопасность обеспечивали сотрудники полиции, туристической полиции и дорожных служб.

МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Около 500 тысяч человек приняли участие в мероприятиях в Мехико в день открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщило городское министерство общественной безопасности.

"На различных мероприятиях, проведенных в Мехико по случаю открытия чемпионата мира 2026 года, присутствовали около полумиллиона человек", - говорится в бюллетене полиции Мехико.

По данным властей, непосредственно матч открытия на стадионе в Мехико посетили 80 тысяч зрителей. Еще 100 тысяч человек собрались на главной фан-зоне турнира на площади Сокало в центре столицы.

Кроме того, около 200 тысяч болельщиков посетили футбольные фестивали, организованные во всех 16 районах города. Еще 120 тысяч человек собрались у монумента Ангелу Независимости, одного из традиционных мест празднования спортивных побед в мексиканской столице.

Власти отметили, что для обеспечения безопасности и регулирования движения зрителей был развернут межведомственный оперативный штаб с участием полиции, служб гражданской защиты и других городских ведомств.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и глава столичного правительства Клара Бругада, как сообщается, наблюдали за матчем вместе с жителями в спортивном комплексе Los Galeana на севере города.

В полиции отметили, что мероприятия прошли в праздничной атмосфере и без серьезных инцидентов. Сотрудники полиции, туристической полиции и дорожных служб обеспечивали безопасность и оказывали помощь мексиканским и иностранным болельщикам на протяжении всего дня.