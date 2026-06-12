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Мероприятия в Мехико в день открытия ЧМ посетили 500 тысяч человек - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
06:29 12.06.2026
Мероприятия в Мехико в день открытия ЧМ посетили 500 тысяч человек

Мероприятия в Мехико в день открытия ЧМ по футболу посетили 500 тысяч человек

© REUTERS / Pawel KopczynskiЭпизод матча Мексика - ЮАР на ЧМ-2026
Эпизод матча Мексика - ЮАР на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Pawel Kopczynski
Эпизод матча Мексика - ЮАР на ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 500 тысяч человек приняли участие в мероприятиях в Мехико в день открытия чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Матч открытия на стадионе в Мехико посетили 80 тысяч зрителей, еще 100 тысяч человек собрались на главной фан-зоне турнира на площади Сокало.
  • Мероприятия прошли в праздничной атмосфере и без серьезных инцидентов, безопасность обеспечивали сотрудники полиции, туристической полиции и дорожных служб.
МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Около 500 тысяч человек приняли участие в мероприятиях в Мехико в день открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщило городское министерство общественной безопасности.
"На различных мероприятиях, проведенных в Мехико по случаю открытия чемпионата мира 2026 года, присутствовали около полумиллиона человек", - говорится в бюллетене полиции Мехико.
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По данным властей, непосредственно матч открытия на стадионе в Мехико посетили 80 тысяч зрителей. Еще 100 тысяч человек собрались на главной фан-зоне турнира на площади Сокало в центре столицы.
Кроме того, около 200 тысяч болельщиков посетили футбольные фестивали, организованные во всех 16 районах города. Еще 120 тысяч человек собрались у монумента Ангелу Независимости, одного из традиционных мест празднования спортивных побед в мексиканской столице.
Власти отметили, что для обеспечения безопасности и регулирования движения зрителей был развернут межведомственный оперативный штаб с участием полиции, служб гражданской защиты и других городских ведомств.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и глава столичного правительства Клара Бругада, как сообщается, наблюдали за матчем вместе с жителями в спортивном комплексе Los Galeana на севере города.
В полиции отметили, что мероприятия прошли в праздничной атмосфере и без серьезных инцидентов. Сотрудники полиции, туристической полиции и дорожных служб обеспечивали безопасность и оказывали помощь мексиканским и иностранным болельщикам на протяжении всего дня.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Мексике, США и Канаде. Мехико принимает несколько матчей турнира, включая игру открытия.
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