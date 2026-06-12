"До свадьбы заживет": Медведева перенесла операцию на ногах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигуристка Евгения Медведева сообщила о перенесенной операции на обеих ногах.
- Спортсменка отметила, что планировала операцию давно и теперь ее ждет длительное восстановление.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Фигуристка Евгения Медведева сообщила в своем Telegram-канале о перенесенной операции на обеих ногах.
На опубликованных фотографиях фигуристка лежит в больничной палате, у нее перебинтованы обе ноги.
"Со мной все в порядке! Планировала эту операцию еще очень давно, теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживет", - написала Медведева.
Ранее спортсменка заявила, что этим летом состоится ее свадьба с танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Он раскрыла только дату - 29-е число.
Медведевой 26 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.