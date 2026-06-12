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Медведев показал ИИ-видео, на котором отправляет фото лидеров ЕС в шредер - РИА Новости, 12.06.2026
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11:01 12.06.2026 (обновлено: 12:34 12.06.2026)
Медведев показал ИИ-видео, на котором отправляет фото лидеров ЕС в шредер

Медведев "пропустил" портреты западных политиков через шредер в честь Дня России

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированное ИИ видео, на котором он отправляет фотографии западных политиков в шредер.
  • Видео было опубликовано в Telegram-канале Медведева и содержало поздравление с Днем России и государственный гимн.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированное ИИ видео, на котором отправляет фото западных политиков Урсулы фон дер Ляен, Кира Стармера и Фридриха Мерца в шредер для бумаги.
Медведев опубликовал видео в своем Telegram-канале. На сгенерированных искусственным интеллектом кадрах он опускает фотографии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, премьер-министра Британии Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в шредер для бумаги.
В конце видео на кадрах появляется поздравление с Днем России, звучит государственный гимн РФ.
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