Медведев показал ИИ-видео, на котором отправляет фото лидеров ЕС в шредер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированное ИИ видео, на котором он отправляет фотографии западных политиков в шредер.
- Видео было опубликовано в Telegram-канале Медведева и содержало поздравление с Днем России и государственный гимн.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированное ИИ видео, на котором отправляет фото западных политиков Урсулы фон дер Ляен, Кира Стармера и Фридриха Мерца в шредер для бумаги.
Медведев опубликовал видео в своем Telegram-канале. На сгенерированных искусственным интеллектом кадрах он опускает фотографии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, премьер-министра Британии Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в шредер для бумаги.
В конце видео на кадрах появляется поздравление с Днем России, звучит государственный гимн РФ.