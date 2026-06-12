Матвиенко заявила, что России жизненно необходим суверенитет

Краткий пересказ от РИА ИИ Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в условиях жесткого противостояния с Западом Россия особенно остро осознает необходимость суверенитета и готовность его отстаивать.

День России, отмечаемый 12 июня, связан с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Матвиенко подчеркнула, что глубокое смысловое наполнение даты 12 июня обществом было воспринято не сразу после подписания Декларации о государственном суверенитете, а мощный импульс этот процесс получил с избранием на пост главы государства Владимира Путина.

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В условиях жесткого противостояния с Западом особенно понятно, как жизненно необходим России суверенитет и готовность граждан его отстаивать, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Днем России.

Отмечаемый 12 июня День России связан с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

"Сегодня, в условиях жесткого противостояния с Западом, мы особенно ясно понимаем... как жизненно необходим нам суверенитет и готовность его отстаивать. Точно знаем, что абсолютно уникальный, если можно так сказать, "цивилизационный проект" под названием Россия не мыслим без суверенитета", - написала спикер СФ в своем канале на платформе " Макс ".

И только все вместе, сплотившись, "мы способны пройти через самые крутые переломные моменты истории, преодолеть любые вызовы", подчеркнула она.

"Наша сила в стремлении и умении народов России быть и оставаться всегда единым целым!" - написала Матвиенко

По словам сенатора, она гордится тем, что сегодня в полной мере можно назвать праздник общенародным.

"Считаю, что он уже прочно занял свое место в ряду самых важных, краеугольных для современной российской государственности праздников вместе с Днем народного единства и Днем Победы; закрепился в нашем менталитете как молодая, но незыблемая традиция. И, главное, значение этой даты сегодня полностью и органично разделяет, понимает все российское общество", - отметила политик.

Парламентарий добавила, что глубокое смысловое наполнение даты 12 июня обществом было воспринято не сразу после подписания Декларации о государственном суверенитете. Потребовались годы.

"Особенно мощный импульс этот процесс получил с избранием на пост главы государства Владимира Владимировича Путина. Уверена, что именно благодаря его воле, его усилиям по противодействию центробежным процессам в начале нулевых (2000-х годов – ред.) началась подлинная реализация не на словах, а на деле принципов, прописанных в декларации", - подчеркнула спикер СФ.

В дальнейшем их необходимая актуализация произошла на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ в 2020 году, написала законодатель.