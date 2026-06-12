Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент акционерного общества «ЭКОлаб» Сейфаддин Марданлы был внесен в базу данных сайта «Миротворец».
- Поводом для внесения стала регулярная помощь компании в сборе гуманитарных грузов в зону СВО и участие сотрудников «ЭКОлаб» в операциях в зоне боевых действий.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент акционерного общества "ЭКОлаб" Сейфаддин Марданлы был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Марданлы были опубликованы на сайте в пятницу. "Миротворец" обвиняет его в поддержке Российской Федерации. Поводом для внесения стала регулярная помощь компании, которая занимается производством диагностических наборов и лекарственных препаратов, в сборе гуманитарных грузов в зону СВО, оказание помощи ветеранам спецоперации и их родственникам, а также участие самих сотрудников "ЭКОлаб" в операциях в зоне боевых действий.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.