Президента АО "ЭКОлаб" внесли в базу сайта "Миротворец"

Персональные данные Марданлы были опубликованы на сайте в пятницу. "Миротворец" обвиняет его в поддержке Российской Федерации. Поводом для внесения стала регулярная помощь компании, которая занимается производством диагностических наборов и лекарственных препаратов, в сборе гуманитарных грузов в зону СВО, оказание помощи ветеранам спецоперации и их родственникам, а также участие самих сотрудников "ЭКОлаб" в операциях в зоне боевых действий.