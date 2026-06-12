В Норвегии признали выборы главы FIS большим сюрпризом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Йохан Элиаш позитивно относился к российским спортсменам, в то время как новый глава FIS Александр Оспельт будет более прагматичным, считает спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт.
- Он признался, что результат выборов стал для него огромным сюрпризом.
- По его словам, Международный олимпийский комитет пытался повлиять на исход выборов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш позитивно относился к российским спортсменам, в то время как новый глава организации Александр Оспельт будет более прагматичным, заявил РИА Новости норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт.
Представитель Лихтенштейна Оспельт в четверг был избран новым президентом FIS на конгрессе организации в Белграде. Он сменил шведа Йохана Элиаша, который возглавлял организацию с июня 2021 года. Оспельт получил 65 голосов делегатов, Элиаш - 64.
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"Должен признать, что результат выборов стал для меня огромным сюрпризом. Я думал, что Элиаш контролирует достаточное количество стран, чтобы его переизбрали, но норвежская федерация осталась довольна. Я сразу подумал, что России будет сложнее полностью восстановиться с новым президентом и новым советом, ведь Оспельт, вероятно, будет прагматичен, в то время как Элиаш определенно более позитивно относился к российским лыжникам. Но это только предположение", - сказал Сальтведт.
Позже Элиаш заявил, что Международный олимпийский комитет старался повлиять на исход выборов на пост президента FIS.
"Понятия не имею, почему Элиаш сделал подобное заявление о МОК. Должен признаться, я ему не поверю, пока он не предоставит доказательства. Но сейчас это выглядит так, что ему нужен предлог для поражения", - добавил Сальтведт.