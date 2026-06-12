В Норвегии признали выборы главы FIS большим сюрпризом

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш позитивно относился к российским спортсменам, в то время как новый глава организации Александр Оспельт будет более прагматичным, заявил РИА Новости норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт.