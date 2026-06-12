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Вера в Отечество служит главной объединяющей силой России, заявила Любимова - РИА Новости, 12.06.2026
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10:36 12.06.2026
Вера в Отечество служит главной объединяющей силой России, заявила Любимова

Любимова: Вера в Отечество служит главной объединяющей силой народов России

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила соотечественников с Днем России.
  • Она отметила, что вера в Отечество остается главной объединяющей силой народов России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила соотечественников с Днем России, отметив, что вера в Отечество остается главной объединяющей силой народов России.
День России, государственный праздник Российской Федерации, ежегодно отмечается 12 июня.
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"Дорогие друзья, поздравляю с Днем России! В Год единства народов России нам как никогда важно помнить о том, что главной объединяющей силой сегодня и во все времена является вера в Отечество", - написала Любимова в своем канале на платформе "Макс".
Глава ведомства пожелала всем россиянам благополучия и достижения новых высот.
"Этот праздник наполняет сердца гордостью за нашу великую страну, ее сплоченный многонациональный народ, богатое историческое и культурное наследие", - заключила министр.
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