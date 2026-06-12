Вера в Отечество служит главной объединяющей силой России, заявила Любимова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила соотечественников с Днем России.
- Она отметила, что вера в Отечество остается главной объединяющей силой народов России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила соотечественников с Днем России, отметив, что вера в Отечество остается главной объединяющей силой народов России.
День России, государственный праздник Российской Федерации, ежегодно отмечается 12 июня.
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Глава ведомства пожелала всем россиянам благополучия и достижения новых высот.
"Этот праздник наполняет сердца гордостью за нашу великую страну, ее сплоченный многонациональный народ, богатое историческое и культурное наследие", - заключила министр.