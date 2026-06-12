Краткий пересказ от РИА ИИ Тернопольский военкомат на западе Украины незаконно удерживал людей с психическими расстройствами и инвалидностью.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об освобождении пятерых человек, не подлежащих мобилизации.

В военкомате выявлены нарушения, включая алкогольное опьянение надзирателя и ненадлежащее оформление документов.

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Тернопольский военкомат на западе Украины незаконно удерживает людей с психическими расстройствами и инвалидностью, пятерых удалось освободить, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Люди с психическими расстройствами и инвалидностью содержатся в Тернопольском ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)… Благодаря вмешательству нашей команды были немедленно освобождены пять человек, которые не подлежали мобилизации", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, в военкомате удерживали около 28 человек. Из них 17 письменно обратились с жалобами на возможные нарушения их прав. Пятерых, как утверждается, удалось освободить, в их военно-учетные данные внесли соответствующие изменения по снятию с воинского учета. Среди них были – мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, два человека с психическими расстройствами, а также двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста осталось около полугода.

"То, что мы увидели, возмущает: надзиратель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму. Во время общения люди рассказали о возможных нарушениях во время мобилизации, ненадлежащем оформлении документов, а также несоблюдении требований во время прохождения ВВК", - добавил Лубинец, отметив, что все факты нарушений задокументированы и о них уже сообщено руководство.