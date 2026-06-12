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Лубинец: в Тернопольском ТЦК незаконно удерживают людей с инвалидностью - РИА Новости, 12.06.2026
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16:12 12.06.2026
Лубинец: в Тернопольском ТЦК незаконно удерживают людей с инвалидностью

Лубинец: в Тернопольском ТЦК удерживают людей с психическими расстройствами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тернопольский военкомат на западе Украины незаконно удерживал людей с психическими расстройствами и инвалидностью.
  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об освобождении пятерых человек, не подлежащих мобилизации.
  • В военкомате выявлены нарушения, включая алкогольное опьянение надзирателя и ненадлежащее оформление документов.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Тернопольский военкомат на западе Украины незаконно удерживает людей с психическими расстройствами и инвалидностью, пятерых удалось освободить, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Люди с психическими расстройствами и инвалидностью содержатся в Тернопольском ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)… Благодаря вмешательству нашей команды были немедленно освобождены пять человек, которые не подлежали мобилизации", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
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По словам омбудсмена, в военкомате удерживали около 28 человек. Из них 17 письменно обратились с жалобами на возможные нарушения их прав. Пятерых, как утверждается, удалось освободить, в их военно-учетные данные внесли соответствующие изменения по снятию с воинского учета. Среди них были – мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, два человека с психическими расстройствами, а также двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста осталось около полугода.
"То, что мы увидели, возмущает: надзиратель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму. Во время общения люди рассказали о возможных нарушениях во время мобилизации, ненадлежащем оформлении документов, а также несоблюдении требований во время прохождения ВВК", - добавил Лубинец, отметив, что все факты нарушений задокументированы и о них уже сообщено руководство.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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