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Морпех сравнил "Ланцет" со снайперской винтовкой - РИА Новости, 12.06.2026
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Морпех сравнил "Ланцет" со снайперской винтовкой

Морпех назвал "Ланцет" снайперской винтовкой, которая бьет на 100 километров

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотники «Ланцет», применяемые российскими подразделениями, способны поражать цели на расстоянии более 100 километров.
  • Современные модификации «Ланцета» позволяют операторам эффективно работать в глубине украинской обороны.
  • Беспилотник способен преодолевать воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника.
ДОНЕЦК, 12 июн – РИА Новости. Ударные беспилотники "Ланцет", применяемые российскими подразделениями на добропольском направлении, можно считать снайперской винтовкой, которая в умелых руках способна поражать цели на расстоянии более 100 километров и эффективно преодолевать воздействие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным "Кот".
По словам командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, современные модификации комплекса значительно расширили возможности операторов по работе в глубине украинской обороны.
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"Ланцет" – это, можно сказать, снайперская винтовка в умелых руках. Сейчас он уже летает более 100 километров с устойчивой связью", – рассказал собеседник агентства.
Командир отметил, что его подразделением подтверждена работа беспилотника на дальности 113 километров, однако этот показатель не является предельным.
"Наша подтвержденная дальность – 113 километров, но это не предел, можно и дальше улетать", – сообщил морпех.
По его словам, особое значение эти возможности приобретают в условиях насыщения линии фронта средствами РЭБ.
"Сейчас, когда фронт насытился средствами РЭБ, с этой связью мы проходим их РЭБ. Хорошо она себя ведет", – отметил "Кот".
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