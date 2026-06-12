Краткий пересказ от РИА ИИ Беспилотники «Ланцет», применяемые российскими подразделениями, способны поражать цели на расстоянии более 100 километров.

Современные модификации «Ланцета» позволяют операторам эффективно работать в глубине украинской обороны.

Беспилотник способен преодолевать воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника.

ДОНЕЦК, 12 июн – РИА Новости. Ударные беспилотники "Ланцет", применяемые российскими подразделениями на добропольском направлении, можно считать снайперской винтовкой, которая в умелых руках способна поражать цели на расстоянии более 100 километров и эффективно преодолевать воздействие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным "Кот".

По словам командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, современные модификации комплекса значительно расширили возможности операторов по работе в глубине украинской обороны.

"Ланцет" – это, можно сказать, снайперская винтовка в умелых руках. Сейчас он уже летает более 100 километров с устойчивой связью", – рассказал собеседник агентства.

Командир отметил, что его подразделением подтверждена работа беспилотника на дальности 113 километров, однако этот показатель не является предельным.

"Наша подтвержденная дальность – 113 километров, но это не предел, можно и дальше улетать", – сообщил морпех.

По его словам, особое значение эти возможности приобретают в условиях насыщения линии фронта средствами РЭБ.