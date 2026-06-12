Над Курской областью сбили более 150 БПЛА ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над Курской областью сбит 151 украинский БПЛА различного типа.
- ВСУ 109 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области.
- В результате атак повреждены здания и автомобили, но погибших и пострадавших нет.
КУРСК, 12 июн - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбит 151 украинский БПЛА различного типа, 109 раз ВСУ применили артиллерию по отселённым районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 11 июня до 09:00 12 июня сбит 151 вражеский беспилотник различного типа. 109 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своём канале на платформе "Макс".
Он добавил, что девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в Курске повреждены два фасада зданий и гаража, шесть автомобилей. В селе Дурово Рыльского района уничтожена огнём крыша частного дома. В селе Большие Угоны Льговского района на здании сельского дома культуры повреждена крыша. В посёлке Селекционный незначительно повреждена вышка сотовой связи, автомобиль", - добавил он.
Глава региона уточнил, что погибших и пострадавших нет.
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