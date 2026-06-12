Над Курской областью сбили более 150 БПЛА ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки над Курской областью сбит 151 украинский БПЛА различного типа.

ВСУ 109 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области.

В результате атак повреждены здания и автомобили, но погибших и пострадавших нет.

КУРСК, 12 июн - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбит 151 украинский БПЛА различного типа, 109 раз ВСУ применили артиллерию по отселённым районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 11 июня до 09:00 12 июня сбит 151 вражеский беспилотник различного типа. 109 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своём канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в Курске повреждены два фасада зданий и гаража, шесть автомобилей. В селе Дурово Рыльского района уничтожена огнём крыша частного дома. В селе Большие Угоны Льговского района на здании сельского дома культуры повреждена крыша. В посёлке Селекционный незначительно повреждена вышка сотовой связи, автомобиль", - добавил он.