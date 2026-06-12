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Кумпилов вручил первые паспорта юным жителям Адыгеи - РИА Новости, 12.06.2026
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Республика Адыгея
 
15:38 12.06.2026
Кумпилов вручил первые паспорта юным жителям Адыгеи

Глава Адыгеи Кумпилов в День России вручил первые паспорта юным жителям региона

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в рамках празднования Дня России вручил первые паспорта юным жителям республики.
День России ежегодно отмечается 12 июня, он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.
"Милана Даунова, Амели Гурижева, Анастасия Каблучая, Милана Джандар, Полина Воробкалова, Эльдар Карашок, Султан Джарим, Вадим Рябенко, Роман Бобров, Матвей Шабалкин – все они показали себя активными, прилежными и ответственными молодыми людьми. Несмотря на юный возраст, за их плечами – победы в олимпиадах, конкурсах и спортивных состязаниях, успешная реализация волонтерских проектов", — написал Кумпилов в своем канале на платформе "Макс".
И добавил, что для ребят сегодня важный день – они получили главный документ гражданина Российской Федерации.
"Уверен, что они уже осознают свою роль в строительстве будущего нашей республики и страны", — отметил глава региона.
Кумпилов беседе с подростками убедился, что они искренне переживают за все, что происходит вокруг. Хотят жить достойно, в единстве и согласии, уважая культуру и традиции всех народов нашей великой России. Он напомнил юношам и девушкам, что быть гражданином – значит не просто иметь права, но и брать ответственность, действовать, созидать. Будущее страны в руках именно таких граждан.
"Пожелал ребятам дерзать, уверенно идти навстречу новым свершениям, продолжать радовать своих близких и земляков очередными победами и достижениями. Уверен, у них все получится!" — отметил Кумпилов.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловДень России
 
 
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