Кумпилов вручил первые паспорта юным жителям Адыгеи

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в рамках празднования Дня России вручил первые паспорта юным жителям республики.

День России ежегодно отмечается 12 июня, он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

"Милана Даунова, Амели Гурижева, Анастасия Каблучая, Милана Джандар, Полина Воробкалова, Эльдар Карашок, Султан Джарим, Вадим Рябенко, Роман Бобров, Матвей Шабалкин – все они показали себя активными, прилежными и ответственными молодыми людьми. Несмотря на юный возраст, за их плечами – победы в олимпиадах, конкурсах и спортивных состязаниях, успешная реализация волонтерских проектов", — написал Кумпилов в своем канале на платформе "Макс".

И добавил, что для ребят сегодня важный день – они получили главный документ гражданина Российской Федерации.

"Уверен, что они уже осознают свою роль в строительстве будущего нашей республики и страны", — отметил глава региона.

Кумпилов беседе с подростками убедился, что они искренне переживают за все, что происходит вокруг. Хотят жить достойно, в единстве и согласии, уважая культуру и традиции всех народов нашей великой России. Он напомнил юношам и девушкам, что быть гражданином – значит не просто иметь права, но и брать ответственность, действовать, созидать. Будущее страны в руках именно таких граждан.