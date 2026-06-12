Кожевников назвал Кучерова редким самородком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров второй раз в карьере стал обладателем приза «Харт Трофи».
- По итогам регулярного чемпионата НХЛ Кучеров также вошел в число финалистов на приз «Тед Линдсей Эворд».
- Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что победа Кучерова важна для всего российского хоккея, и отметил, что игрока мало рекламируют в российской прессе.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров является на редкость одаренным игроком и справедливо завоевал престижный приз "Харт Трофи", заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
В четверг Кучеров второй раз в карьере стал обладателем "Харт Трофи". Награда ежегодно вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате НХЛ. По итогам "регулярки" россиянин также вошел в число финалистов на приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку чемпионата по версии профсоюза игроков НХЛ.
"Победа Никиты Кучерова очень важна для всего российского хоккея, потому что наш человек выиграл один из самых престижных трофеев НХЛ. Мое уважение Никите, все мы гордимся им. И ведь он же уже много лет играет на высочайшем уровне, а не выстрелил всего лишь один раз. Но, к сожалению, Никиту очень мало рекламируют в нашей прессе, а он этого достоин", - сказал Кожевников.
"Никита ведет игру своей команды, он и сам забивает голы, и раздает результативные передачи партнерам. Кучеров - настоящий самородок. Слава и благодарность его родителям, которые очень многое заложили в него", - добавил собеседник агентства.