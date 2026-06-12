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Кожевников назвал Кучерова редким самородком - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Хоккей
 
12:18 12.06.2026 (обновлено: 12:19 12.06.2026)
Кожевников назвал Кучерова редким самородком

Кожевников: Кучеров заслуженно выиграл приз НХЛ "Харт Трофи"

© Фото : x.com/lightningНикита Кучеров и "Харт Трофи"
Никита Кучеров и Харт Трофи - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : x.com/lightning
Никита Кучеров и "Харт Трофи"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров второй раз в карьере стал обладателем приза «Харт Трофи».
  • По итогам регулярного чемпионата НХЛ Кучеров также вошел в число финалистов на приз «Тед Линдсей Эворд».
  • Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что победа Кучерова важна для всего российского хоккея, и отметил, что игрока мало рекламируют в российской прессе.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров является на редкость одаренным игроком и справедливо завоевал престижный приз "Харт Трофи", заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
В четверг Кучеров второй раз в карьере стал обладателем "Харт Трофи". Награда ежегодно вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате НХЛ. По итогам "регулярки" россиянин также вошел в число финалистов на приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку чемпионата по версии профсоюза игроков НХЛ.
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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"Победа Никиты Кучерова очень важна для всего российского хоккея, потому что наш человек выиграл один из самых престижных трофеев НХЛ. Мое уважение Никите, все мы гордимся им. И ведь он же уже много лет играет на высочайшем уровне, а не выстрелил всего лишь один раз. Но, к сожалению, Никиту очень мало рекламируют в нашей прессе, а он этого достоин", - сказал Кожевников.
"Никита ведет игру своей команды, он и сам забивает голы, и раздает результативные передачи партнерам. Кучеров - настоящий самородок. Слава и благодарность его родителям, которые очень многое заложили в него", - добавил собеседник агентства.
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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ХоккейСпортНикита КучеровАлександр КожевниковТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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