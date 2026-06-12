Крикунов заявил, что Кучеров полностью заслужил "Харт Трофи"

"Он каждый год претендует на этот приз, и хотя его ему не дают, Никита все время идет среди лучших бомбардиров НХЛ. И к тому же он играет не на свою результативность, а на команду. Такая престижная награда случайной не бывает", - подчеркнул собеседник агентства.