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Крикунов заявил, что Кучеров полностью заслужил "Харт Трофи" - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Хоккей
 
11:49 12.06.2026 (обновлено: 11:55 12.06.2026)
Крикунов заявил, что Кучеров полностью заслужил "Харт Трофи"

Крикунов: Кучеров по праву выиграл "Харт Трофи", он постоянно претендует на него

© AP Photo / Derik HamiltonХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Derik Hamilton
Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Форвард клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи».
  • Награда «Харт Трофи» вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
  • Кучеров набрал 1436 очков и опередил своих конкурентов — канадских хоккеистов Коннора Макдэвида и Натана Маккиннона.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров заслуженно стал обладателем приза "Харт Трофи", россиянин каждый год хорошо играет и по праву претендует на престижный трофей, заявил РИА Новости экс-тренер национальной команды Владимир Крикунов.
В четверг Кучеров второй раз в карьере стал обладателем "Харт Трофи". Награда ежегодно вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. По итогам "регулярки" россиянин также вошел в число финалистов на приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку чемпионата по версии профсоюза игроков НХЛ.
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"Никита каждый год играет хорошо, но для того, чтобы получить этот приз, надо действительно здорово поработать и заработать его. Тем более, что его конкурентами были известные канадские хоккеисты, и думаю, что кого-то из них все же старались протащить. А раз "Харт Трофи" дали Никите Кучерову, значит, он действительно честно его заслужил. И экспертам уже было некуда отскакивать", - сказал Крикунов.
"Он каждый год претендует на этот приз, и хотя его ему не дают, Никита все время идет среди лучших бомбардиров НХЛ. И к тому же он играет не на свою результативность, а на команду. Такая престижная награда случайной не бывает", - подчеркнул собеседник агентства.
Кроме Кучерова на "Харт Трофи" претендовали канадцы, нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид и форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон. По итогам голосования Кучеров набрал 1436 очков, опередив Макдэвида (1426) и Маккиннона (1297).
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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ХоккейСпортВладимир КрикуновНикита КучеровКоннор МакдэвидЭдмонтон ОйлерзТампа-Бэй ЛайтнингКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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