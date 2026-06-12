Адвокат объяснила, как билет на ЧМ может ускорить получение визы США

Краткий пересказ от РИА ИИ Владельцы официальных билетов FIFA на матч чемпионата мира 2026 года могут воспользоваться программой FIFA PASS.

Программа FIFA PASS дает право на приоритетную дату визового интервью для поездки в США.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Официальный билет на матч чемпионата мира по футболу 2026 года может дать российскому болельщику право на приоритетную дату проведения визового интервью для поездки в США, сообщила РИА Новости американский адвокат Елизавета Крюкова.

"Для владельцев официальных билетов FIFA , купленных напрямую на сайте FIFA, действует специальная программа FIFA PASS — она дает право на приоритетную дату интервью", — сказала Крюкова.

По ее словам, речь идет о ближайших датах, а слоты на собеседование можно получить в течение нескольких дней.

"Визовые офицеры настроены позитивно и с пониманием относятся к болельщикам — чемпионат мира это особое событие, и это чувствуется", — добавила адвокат.