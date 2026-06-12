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Адвокат объяснила, как билет на ЧМ может ускорить получение визы США - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
14:54 12.06.2026
Адвокат объяснила, как билет на ЧМ может ускорить получение визы США

Крюкова: билет на ЧМ может ускорить получение визы США

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Соцсети турнира
Мяч и трофей ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владельцы официальных билетов FIFA на матч чемпионата мира 2026 года могут воспользоваться программой FIFA PASS.
  • Программа FIFA PASS дает право на приоритетную дату визового интервью для поездки в США.
  • Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Официальный билет на матч чемпионата мира по футболу 2026 года может дать российскому болельщику право на приоритетную дату проведения визового интервью для поездки в США, сообщила РИА Новости американский адвокат Елизавета Крюкова.
"Для владельцев официальных билетов FIFA, купленных напрямую на сайте FIFA, действует специальная программа FIFA PASS — она дает право на приоритетную дату интервью", — сказала Крюкова.
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По ее словам, речь идет о ближайших датах, а слоты на собеседование можно получить в течение нескольких дней.
"Визовые офицеры настроены позитивно и с пониманием относятся к болельщикам — чемпионат мира это особое событие, и это чувствуется", — добавила адвокат.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире примут участие 48 команд. В самих США матчи в рамках ЧМ-2026 стартуют 13 июня.
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