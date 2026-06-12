Адвокат объяснила, как билет на ЧМ может ускорить получение визы США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владельцы официальных билетов FIFA на матч чемпионата мира 2026 года могут воспользоваться программой FIFA PASS.
- Программа FIFA PASS дает право на приоритетную дату визового интервью для поездки в США.
- Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Официальный билет на матч чемпионата мира по футболу 2026 года может дать российскому болельщику право на приоритетную дату проведения визового интервью для поездки в США, сообщила РИА Новости американский адвокат Елизавета Крюкова.
"Для владельцев официальных билетов FIFA, купленных напрямую на сайте FIFA, действует специальная программа FIFA PASS — она дает право на приоритетную дату интервью", — сказала Крюкова.
По ее словам, речь идет о ближайших датах, а слоты на собеседование можно получить в течение нескольких дней.
"Визовые офицеры настроены позитивно и с пониманием относятся к болельщикам — чемпионат мира это особое событие, и это чувствуется", — добавила адвокат.