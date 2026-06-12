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Сила россиян заключается в единстве, заявил Кравцов - РИА Новости, 12.06.2026
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09:02 12.06.2026
Сила россиян заключается в единстве, заявил Кравцов

Кравцов: сила россиян заключается в единстве, уважении к обычаям и общих целях

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что сила россиян заключается в единстве, уважении к обычаям и языкам всех народов, общих целях и вере в будущее.
  • Министр отметил, что Минпросвещения стремится к тому, чтобы каждый ребенок чувствовал себя частью большой семьи, уважал историю своей страны и вносил вклад в ее процветание.
  • Кравцов выразил благодарность учителям, воспитателям, наставникам и родителям за их труд и пожелал россиянам крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов на благо страны.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сила россиян заключается в единстве, в уважении к обычаям и языкам всех народов, в общих целях и вере в будущее, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Этот день (День России - ред.) особенно ярко напоминает: наша сила – в единстве, в уважении к обычаям и языкам всех народов, в общих целях и вере в будущее", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе Минпросвещения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Министр отметил, что ведомство стремится к тому, чтобы каждый ребенок чувствовал себя частью большой семьи, уважал историю своей страны и вносил вклад в ее процветание.
"Особые слова благодарности сегодня звучат в адрес наших учителей, воспитателей, наставников и, конечно, родителей. Ваш ежедневный труд, любовь и терпение формируют личность, воспитывают патриотов", - подчеркнул Кравцов.
Он пожелал россиянам крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов на благо страны.
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