Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что сила россиян заключается в единстве, уважении к обычаям и языкам всех народов, общих целях и вере в будущее.

Министр отметил, что Минпросвещения стремится к тому, чтобы каждый ребенок чувствовал себя частью большой семьи, уважал историю своей страны и вносил вклад в ее процветание.

Кравцов выразил благодарность учителям, воспитателям, наставникам и родителям за их труд и пожелал россиянам крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов на благо страны.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сила россиян заключается в единстве, в уважении к обычаям и языкам всех народов, в общих целях и вере в будущее, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Этот день (День России - ред.) особенно ярко напоминает: наша сила – в единстве, в уважении к обычаям и языкам всех народов, в общих целях и вере в будущее", - сказал Кравцов , слова которого приводят в пресс-службе Минпросвещения.

Министр отметил, что ведомство стремится к тому, чтобы каждый ребенок чувствовал себя частью большой семьи, уважал историю своей страны и вносил вклад в ее процветание.

"Особые слова благодарности сегодня звучат в адрес наших учителей, воспитателей, наставников и, конечно, родителей. Ваш ежедневный труд, любовь и терпение формируют личность, воспитывают патриотов", - подчеркнул Кравцов.