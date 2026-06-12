На главной площади Краснодара подняли флаг в честь Дня России

В мероприятии принял участие глава города Евгений Наумов, а также представители органов власти, казачество и волонтеры.

В пятницу утром Наумов поздравил жителей города с праздником в своем Telegram-канале.

"Я горжусь нашим государством, сильными и смелыми земляками, героическими предками и юными патриотами, которые продолжают славные традиции своих отцов и дедов! Вместе мы создаем будущее страны", - написал он.