На главной площади Краснодара подняли флаг в честь Дня России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На главной площади Краснодара прошла церемония поднятия государственного флага в честь Дня России.
- Глава города Евгений Наумов принял участие в мероприятии и поздравил жителей с праздником в своем Telegram-канале.
КРАСНОДАР, 12 июн – РИА Новости. Церемония поднятия государственного флага страны прошла на главной площади Краснодара в честь Дня России, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии принял участие глава города Евгений Наумов, а также представители органов власти, казачество и волонтеры.
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На церемонии поднятия флага участники выстроились на главной площади. Хор исполнил гимн Российской Федерации.
В пятницу утром Наумов поздравил жителей города с праздником в своем Telegram-канале.
"Я горжусь нашим государством, сильными и смелыми земляками, героическими предками и юными патриотами, которые продолжают славные традиции своих отцов и дедов! Вместе мы создаем будущее страны", - написал он.