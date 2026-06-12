Рейтинг@Mail.ru
Кожевников назвал шведов, финнов и чехов подлецами за позиции против России - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:22 12.06.2026 (обновлено: 17:28 12.06.2026)
Кожевников назвал шведов, финнов и чехов подлецами за позиции против России

Кожевников о демарше ряда стран против сборной России: подлецы, это было ясно

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАлександр Кожевников
Александр Кожевников - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Александр Кожевников. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Кожевников заявил, что его не удивили заявления руководителей хоккейных федераций Чехии, Швеции и Финляндии против возвращения российской сборной на международную арену.
  • Это было ясно, не хочу говорить про этих подлецов, добавил он.
  • Мы им дадим по соплям, и все это закончится, сказал Кожевников.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что его не удивили заявления руководителей хоккейных федераций Чехии, Швеции и Финляндии против возвращения российской сборной на международную арену.
Ранее федерации хоккея Швеции, Чехии и Финляндии высказались против возвращения сборной России на мировую арену. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в 2022 году отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
«
"Это было ясно, не хочу говорить про этих подлецов. Все решится на поле боя. Мы им дадим по соплям, и все это закончится", - сказал Кожевников.
В мае министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27 по соображениям безопасности.
Хоккеисты сборной России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Швеция, Чехия и Финляндия выступили против возвращения сборной России
10 июня, 18:28
 
ХоккейСпортРоссияЧехияШвецияЛюк ТардифМихаил ДегтяревМеждународная федерация хоккея (IIHF)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    76
    84
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Босния и Герцеговина
    1
    1
  • Футбол
    13.06 04:00
    США
    Парагвай
  • Футбол
    13.06 22:00
    Катар
    Швейцария
  • Баскетбол
    14.06 03:30
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала