Кожевников назвал шведов, финнов и чехов подлецами за позиции против России

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что его не удивили заявления руководителей хоккейных федераций Чехии, Швеции и Финляндии против возвращения российской сборной на международную арену.