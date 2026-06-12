Кожевников назвал шведов, финнов и чехов подлецами за позиции против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Кожевников заявил, что его не удивили заявления руководителей хоккейных федераций Чехии, Швеции и Финляндии против возвращения российской сборной на международную арену.
- Это было ясно, не хочу говорить про этих подлецов, добавил он.
- Мы им дадим по соплям, и все это закончится, сказал Кожевников.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что его не удивили заявления руководителей хоккейных федераций Чехии, Швеции и Финляндии против возвращения российской сборной на международную арену.
Ранее федерации хоккея Швеции, Чехии и Финляндии высказались против возвращения сборной России на мировую арену. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в 2022 году отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
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"Это было ясно, не хочу говорить про этих подлецов. Все решится на поле боя. Мы им дадим по соплям, и все это закончится", - сказал Кожевников.
В мае министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27 по соображениям безопасности.