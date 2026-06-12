Блок Карапетяна обратится в КС Армении для обжалования итогов выборов

"Мы обратились в ЦИК и обратимся в Конституционный суд с двумя требованиями: отменить результаты выборов и назначить второй тур", — сказал он.

Ранее в пятницу "Сильная Армения" потребовала от ЦИК аннулировать итоги выборов. По словам представителя блока Арама Вардеваняна, причиной стали нарушения не только в день голосования, но и в предвыборный период.