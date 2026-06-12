Блок Карапетяна обратится в КС Армении для обжалования итогов выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предвыборный блок «Сильная Армения» обратится в Конституционный суд Армении для обжалования итогов парламентских выборов 7 июня.
- Блок требует отменить результаты выборов и назначить второй тур.
ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. "Сильная Армения" обратится в Конституционный суд для обжалования итогов парламентских выборов, заявил журналистам лидер блока Самвел Карапетян.
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"Мы обратились в ЦИК и обратимся в Конституционный суд с двумя требованиями: отменить результаты выборов и назначить второй тур", — сказал он.
Ранее в пятницу "Сильная Армения" потребовала от ЦИК аннулировать итоги выборов. По словам представителя блока Арама Вардеваняна, причиной стали нарушения не только в день голосования, но и в предвыборный период.
Выборы в стране прошли в воскресенье. "Гражданский договор" набрал 49,82% голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства, но партия получит необходимое число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.
Второе место с 23,28% заняла "Сильная Армения", третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, он набрал 9,93%.
Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.
Член партии "Армения" Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.