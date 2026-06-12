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В Европе сделали заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 12.06.2026
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16:05 12.06.2026
В Европе сделали заявление о завершении конфликта на Украине

TEC: проблемы Европы не уйдут с окончанием конфликта на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт на Украине рано или поздно завершится, но европейские страны продолжат сталкиваться со своими внутренними проблемами, пишет The European Conservative.
  • Обозреватель считает, что странам Европы необходимо вернуться к своим культурным корням для обеспечения процветания.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Европейским странам придется даже после завершения украинского конфликта решать свои внутренние проблемы, пишет The European Conservative.
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"Конфликт на Украине рано или поздно завершится — будь то за столом переговоров, из-за истощения сил или военным путем. Но даже когда пушки смолкнут, над Европой будет довлеть проблема, назревшая задолго до того, как прогремел первый выстрел", — говорится в публикации.
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По мнению обозревателя, развал европейской цивилизации начался еще до начала боевых действий на Украине. Он считает, что странам Старого света необходимо вернуться к своим культурным корням, чтобы вновь обеспечить себе процветание.
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