Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конфликт на Украине рано или поздно завершится, но европейские страны продолжат сталкиваться со своими внутренними проблемами, пишет The European Conservative.
- Обозреватель считает, что странам Европы необходимо вернуться к своим культурным корням для обеспечения процветания.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Европейским странам придется даже после завершения украинского конфликта решать свои внутренние проблемы, пишет The European Conservative.
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"Конфликт на Украине рано или поздно завершится — будь то за столом переговоров, из-за истощения сил или военным путем. Но даже когда пушки смолкнут, над Европой будет довлеть проблема, назревшая задолго до того, как прогремел первый выстрел", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, развал европейской цивилизации начался еще до начала боевых действий на Украине. Он считает, что странам Старого света необходимо вернуться к своим культурным корням, чтобы вновь обеспечить себе процветание.
В пятницу зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев посоветовал не сомневаться в том, что Россия "научит жизни" Европу.