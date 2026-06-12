Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил Кончаловскому госпремию в области литературы и искусства - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 12.06.2026 (обновлено: 14:14 12.06.2026)

Путин вручил Кончаловскому госпремию в области литературы и искусства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и режиссер, продюсер Андрей Кончаловский
Президент РФ Владимир Путин и режиссер, продюсер Андрей Кончаловский - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и режиссер, продюсер Андрей Кончаловский
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин вручил режиссеру Андрею Кончаловскому государственную премию за 2025 год в области литературы и искусства.
  • Государственная премия присуждена Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой литературы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил режиссеру Андрею Кончаловскому государственную премию за 2025 год в области литературы и искусства, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
Президент отметил, что Кончаловский через образы отечественной классики и размышления о современности, через судьбы людей и масштабные художественные полотна открывает миру ценности культуры России, ее характер, память и духовную силу.
Государственная премия присуждена Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой литературы. Кончаловский - режиссер-постановщик, автор сценариев, продюсер более 20 художественных фильмов, ставших классикой отечественного и мирового кино, а также сериалов, документальных фильмов и театральных постановок по классическим произведениям мировой литературы.
Президент РФ Владимир Путин и режиссер, продюсер Андрей Кончаловский - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Путин оценил творчество Кончаловского
Вчера, 13:15
 
РоссияАндрей КончаловскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала