Путин вручил Кончаловскому госпремию в области литературы и искусства

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил режиссеру Андрею Кончаловскому государственную премию за 2025 год в области литературы и искусства, передает корреспондент РИА Новости.

Государственная премия присуждена Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой литературы. Кончаловский - режиссер-постановщик, автор сценариев, продюсер более 20 художественных фильмов, ставших классикой отечественного и мирового кино, а также сериалов, документальных фильмов и театральных постановок по классическим произведениям мировой литературы.