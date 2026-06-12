Путин вручил Кончаловскому госпремию в области литературы и искусства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин вручил режиссеру Андрею Кончаловскому государственную премию за 2025 год в области литературы и искусства.
- Государственная премия присуждена Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой литературы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил режиссеру Андрею Кончаловскому государственную премию за 2025 год в области литературы и искусства, передает корреспондент РИА Новости.
Президент отметил, что Кончаловский через образы отечественной классики и размышления о современности, через судьбы людей и масштабные художественные полотна открывает миру ценности культуры России, ее характер, память и духовную силу.
Государственная премия присуждена Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой литературы. Кончаловский - режиссер-постановщик, автор сценариев, продюсер более 20 художественных фильмов, ставших классикой отечественного и мирового кино, а также сериалов, документальных фильмов и театральных постановок по классическим произведениям мировой литературы.
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