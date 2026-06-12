Колесников назвал предстоящий чемпионат Европы самым конкурентным в истории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Климент Колесников заявил, что предстоящий чемпионат Европы по плаванию в Париже будет самым конкурентным в истории и более плотным по результатам благодаря прогрессу европейских сборных и приближению Олимпиады.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.
КАЗАНЬ, 12 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил РИА Новости, что предстоящий чемпионат Европы в Париже станет самым конкурентным в истории, более плотным по результатам, чем когда-либо, благодаря прогрессу европейских сборных и приближению Олимпиады.
Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.
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"Чемпионат Европы в любом случае промежуточный в преддверии Олимпиады, но я его со счетов не сбрасываю. Просто в этот раз он будет, я думаю, более плотным по результатам, чем когда-либо был. За всю историю. Европа прогрессирует, плюс Олимпиада еще через два года. У ребят есть возможность показать хорошие результаты сейчас", - сказал Колесников.
"Не знаю, - добавил пловец, говоря о шансах на рекорды. - Рекорд день на день не приходится. Как зайдет дистанция".