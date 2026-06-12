Колесников назвал предстоящий чемпионат Европы самым конкурентным в истории

КАЗАНЬ, 12 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил РИА Новости, что предстоящий чемпионат Европы в Париже станет самым конкурентным в истории, более плотным по результатам, чем когда-либо, благодаря прогрессу европейских сборных и приближению Олимпиады.