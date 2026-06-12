Колесников признался, что не грустит из-за завершения карьеры Рылова

КАЗАНЬ, 12 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Рекордсмен мира и призер Олимпийских игр Климент Колесников заявил РИА Новости, что не грустит об уходе из спорта своего давнего соперника Евгения Рылова, поскольку в сборную России по плаванию подтянулись другие сильные ребята, которые могут составить конкуренцию.