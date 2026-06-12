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Колесников признался, что не грустит из-за завершения карьеры Рылова - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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13:16 12.06.2026 (обновлено: 13:21 12.06.2026)
Колесников признался, что не грустит из-за завершения карьеры Рылова

Колесников о завершении карьеры Рылова: не грущу, есть с кем конкурировать

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПловец Климент Колесников
Пловец Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пловец Климент Колесников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рекордсмен мира и призер Олимпийских игр Климент Колесников заявил, что не грустит об уходе из спорта Евгения Рылова.
  • Евгений Рылов завершил карьеру в возрасте 29 лет после прощального заплыва 6 июня.
  • Колесников отметил, что в сборной России по плаванию появились другие сильные спортсмены, способные составить конкуренцию.
КАЗАНЬ, 12 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Рекордсмен мира и призер Олимпийских игр Климент Колесников заявил РИА Новости, что не грустит об уходе из спорта своего давнего соперника Евгения Рылова, поскольку в сборную России по плаванию подтянулись другие сильные ребята, которые могут составить конкуренцию.
Рылов провел прощальный заплыв после торжественной церемонии открытия чемпионата России 6 июня и завершил карьеру в возрасте 29 лет.
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"Повезло, что у нас ребята подтянулись и есть с кем конкурировать сейчас. Поэтому по соперничеству с ним не грущу. Есть ребята, с кем можно соревноваться. Женя уже все сделал, что можно было сделать в спорте, поэтому он большой молодец. Я думаю, его выбор нельзя комментировать ни в хорошую, ни в плохую сторону. Это его выбор, и он просто молодец. Скучать по нему буду, потому что на соревнованиях была своя атмосфера, когда он плавал. Но сейчас будем продолжать уже без него", - сказал Колесников.
Рылову 29 лет, он завоевал две золотые медали на Играх в Токио. Также на его счету олимпийские серебро и бронза. Кроме того, Рылов является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде.
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СпортТокиоРоссияЕвгений РыловКлимент КолесниковВодные видыПлавание
 
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