Колесников признался, что не грустит из-за завершения карьеры Рылова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рекордсмен мира и призер Олимпийских игр Климент Колесников заявил, что не грустит об уходе из спорта Евгения Рылова.
- Евгений Рылов завершил карьеру в возрасте 29 лет после прощального заплыва 6 июня.
- Колесников отметил, что в сборной России по плаванию появились другие сильные спортсмены, способные составить конкуренцию.
КАЗАНЬ, 12 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Рекордсмен мира и призер Олимпийских игр Климент Колесников заявил РИА Новости, что не грустит об уходе из спорта своего давнего соперника Евгения Рылова, поскольку в сборную России по плаванию подтянулись другие сильные ребята, которые могут составить конкуренцию.
Рылов провел прощальный заплыв после торжественной церемонии открытия чемпионата России 6 июня и завершил карьеру в возрасте 29 лет.
"Повезло, что у нас ребята подтянулись и есть с кем конкурировать сейчас. Поэтому по соперничеству с ним не грущу. Есть ребята, с кем можно соревноваться. Женя уже все сделал, что можно было сделать в спорте, поэтому он большой молодец. Я думаю, его выбор нельзя комментировать ни в хорошую, ни в плохую сторону. Это его выбор, и он просто молодец. Скучать по нему буду, потому что на соревнованиях была своя атмосфера, когда он плавал. Но сейчас будем продолжать уже без него", - сказал Колесников.
Рылову 29 лет, он завоевал две золотые медали на Играх в Токио. Также на его счету олимпийские серебро и бронза. Кроме того, Рылов является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде.
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