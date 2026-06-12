Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матвей Гуськов, игрок хоккейного клуба «Сочи», был внесен в базу данных сайта «Миротворец».
- Поводом для внесения в базу стало приглашение Гуськовым ветеранов СВО на хоккейный матч КХЛ.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Игрок хоккейного клуба "Сочи" Матвей Гуськов был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные хоккеиста были опубликованы на сайте в четверг поздно вечером. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало приглашение Гуськовым ветеранов СВО бесплатно посетить хоккейный матч континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами "Сочи" и СКА в Большом ледовом дворце города Сочи, который состоялся 27 сентября 2025 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.