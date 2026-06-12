Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал возможное лишение полномочий главы евродипломатии Каи Каллас лучшей новостью из ЕС.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал возможное лишение полномочий главы евродипломатии Каи Каллас лучшей новостью из ЕС.
Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой ее главы. По информации газеты, союзники рассматривают несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Еврокомиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы.
Каллас неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.
Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отмечало, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.