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"Прощай, ведьма!" В Финляндии отреагировали на произошедшее с Каллас - РИА Новости, 12.06.2026
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04:49 12.06.2026 (обновлено: 14:25 12.06.2026)
"Прощай, ведьма!" В Финляндии отреагировали на произошедшее с Каллас

Малинен счел информацию о планах лишить Каллас полномочий лучшей за долгое время

© AP Photo / Virginia MayoГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал возможное лишение полномочий главы евродипломатии Каи Каллас лучшей новостью из ЕС.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал возможное лишение полномочий главы евродипломатии Каи Каллас лучшей новостью из ЕС.
"Лучшие новости из ЕС за долгое время. Прощай, ведьма войны!" — написал он в соцсети Х.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
"Самый грязный": на Западе сделали заявление о Зеленском
Вчера, 01:01
Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой ее главы. По информации газеты, союзники рассматривают несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Еврокомиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы.
Каллас неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.
Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отмечало, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе
Вчера, 02:04
 
В миреКайя КалласТуомас МалиненЕвросоюз
 
 
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