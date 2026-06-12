Минобороны России наградило Кадырова почетной грамотой

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"Приказом министра обороны Российской Федерации <…> глава Чеченской Республики, Герой России, генерал-полковник Рамзан Ахматович Кадыров награжден почетной грамотой министерства обороны РФ за оказанное содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы России", - написал он в своем Telegram-канале.