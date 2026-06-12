Минобороны России наградило Кадырова почетной грамотой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден почетной грамотой Министерства обороны РФ.
- Награда дана за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы России.
ГРОЗНЫЙ, 12 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден почетной грамотой министерства обороны РФ за оказанное содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы России, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.
«
"Приказом министра обороны Российской Федерации <…> глава Чеченской Республики, Герой России, генерал-полковник Рамзан Ахматович Кадыров награжден почетной грамотой министерства обороны РФ за оказанное содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы России", - написал он в своем Telegram-канале.
Даудов назвал награду признанием "выдающегося мужества, бескомпромиссной стойкости и преданного служения Родине".
Путин наградил дочь Кадырова почетной грамотой
8 октября 2025, 16:48