Рейтинг@Mail.ru
Минобороны России наградило Кадырова почетной грамотой - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 12.06.2026
Минобороны России наградило Кадырова почетной грамотой

Кадыров получил почетную грамоту Минобороны за помощь в решении задач ВС РФ

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден почетной грамотой Министерства обороны РФ.
  • Награда дана за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы России.
ГРОЗНЫЙ, 12 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден почетной грамотой министерства обороны РФ за оказанное содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы России, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.
«

"Приказом министра обороны Российской Федерации <…> глава Чеченской Республики, Герой России, генерал-полковник Рамзан Ахматович Кадыров награжден почетной грамотой министерства обороны РФ за оказанное содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы России", - написал он в своем Telegram-канале.

Даудов назвал награду признанием "выдающегося мужества, бескомпромиссной стойкости и преданного служения Родине".
Хадижат Кадырова - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Путин наградил дочь Кадырова почетной грамотой
8 октября 2025, 16:48
 
РоссияРамзан КадыровМагомед ДаудовЧеченская республика (Чечня)День РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала