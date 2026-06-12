Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощнику главы Чечни, секретарю Совбеза республики Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни.
- По словам Магомеда Даудова, награду присвоили за выдающиеся заслуги перед страной, самоотверженное служение народу и плодотворную работу, нацеленную на комплексную поддержку СВО.
ГРОЗНЫЙ, 12 июн — РИА Новости. Помощнику главы Чечни, секретарю Совбеза республики Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни, сообщил председатель регионального правительства Магомед Даудов.
"От всей души поздравляю моего дорогого племянника", — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, данная награда — это признание патриотизма помощника главы Чечни, его ответственности и верности.
Адаму Кадырову вручили медаль в честь 20-летия спецполка "Север"
19 апреля, 17:52