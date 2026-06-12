Рейтинг@Mail.ru
Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 12.06.2026 (обновлено: 16:42 12.06.2026)
Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни

Помощнику главы Чечни Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни

© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощнику главы Чечни, секретарю Совбеза республики Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни.
  • По словам Магомеда Даудова, награду присвоили за выдающиеся заслуги перед страной, самоотверженное служение народу и плодотворную работу, нацеленную на комплексную поддержку СВО.
ГРОЗНЫЙ, 12 июн — РИА Новости. Помощнику главы Чечни, секретарю Совбеза республики Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни, сообщил председатель регионального правительства Магомед Даудов.
"От всей души поздравляю моего дорогого племянника", — написал он в своем Telegram-канале.
Даудов отметил, что Кадырова удостоили такого звания за выдающиеся заслуги перед страной, самоотверженное служение народу и плодотворную работу, нацеленную на поддержку СВО.
По его словам, данная награда — это признание патриотизма помощника главы Чечни, его ответственности и верности.
Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Адаму Кадырову вручили медаль в честь 20-летия спецполка "Север"
19 апреля, 17:52
 
РоссияАдам КадыровМагомед ДаудовПолитикаЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала