Юран сделал громкое заявление после назначения в "Урал"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возглавивший екатеринбургский "Урал" Сергей Юран на первой встрече с футболистами заявил, что не простит безволие и бесхарактерность на поле.
- Он заявил, что будет предъявлять к футболистам высокие требования.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Возглавивший екатеринбургский "Урал" Сергей Юран на первой встрече с футболистами заявил, что не простит безволие и бесхарактерность на поле, и подчеркнул, что будет предъявлять к ним высокие требования.
В пятницу "Урал" объявил о назначении Юрана на должность главного тренера. Отмечается, что перед ним поставлена задача вернуть клуб в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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"Парни, я могу простить ошибку, могу разобрать. Это футбол, и свойственно ошибаться, потом анализировать, если это будет несистемная ошибка. Но безволие и бесхарактерность - парни, честно, я это не прощаю на поле. Я так живу, как жил в футболе, и сейчас, как тренер и в жизни. Я максималист. В жизни ставлю задачи и всегда стараюсь решать их. Поэтому буду требовать с вас, парни", - сказал Юран в видео, опубликованном в Telegram-канале "Урала".
Юран 25 мая был назначен на пост главного тренера клуба "СКА-Хабаровск", спустя две недели команда объявила об уходе специалиста по семейным обстоятельствам. Предыдущим клубом Юрана был турецкий "Серик Беледиеспор", который он покинул в октябре. До турецкой команды Юран также возглавлял "Нижний Новгород", "Химки", красногорский "Зоркий", калининградскую "Балтику", новосибирскую "Сибирь", ярославский "Шинник", ставропольское "Динамо" и работал в тренерском штабе московского "Спартака".