Юран сделал громкое заявление после назначения в "Урал"

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"Парни, я могу простить ошибку, могу разобрать. Это футбол, и свойственно ошибаться, потом анализировать, если это будет несистемная ошибка. Но безволие и бесхарактерность - парни, честно, я это не прощаю на поле. Я так живу, как жил в футболе, и сейчас, как тренер и в жизни. Я максималист. В жизни ставлю задачи и всегда стараюсь решать их. Поэтому буду требовать с вас, парни", - сказал Юран в видео, опубликованном в Telegram-канале "Урала".