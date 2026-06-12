Есть стойкое ощущение, что кто-то в израильском правительстве продал домик бабушки в пригороде Хайфы и закупился акциями российских нефтяных и газовых компаний — иначе не понять, что сейчас опять происходит вокруг Ирана.

Буквально за одни сутки благостная картина, над которой витал дух перемирия и твиты Трампа о "неминуемой сделке века", в очередной раз развернулась на 180 градусов.

Иранцы заранее четко предупредили, что удары Израиля по Ливану будут приравниваться ими к возобновлению боевых действий и отмене переговоров.

Посмотрев на котировки российских акций, израильтяне радостно отбомбились по Бейруту и еще паре районов Ливана.

Как и предупреждалось, Иран ответил баллистическими ракетами по северу Израиля.

Трамп срочно позвонил Нетаньяху и на повышенных тонах "попросил" не наносить ответный удар по Ирану. Покивав головой и еще раз посмотрев на ползущие вверх тикеры российского нефтегаза, Нетаньяху с легким сердцем дал указание бомбить Иран.

Иранцы, помимо параллельных обменов ударами с американцами, предсказуемо объявили о полной блокировке Ормузского пролива (для всех судов).

Трамп, в свою очередь, заявил, что теперь "Соединенные Штаты нанесут удары по Ирану этой ночью, а в недалеком будущем захватят остров Харк и другие нефтяные объекты".

Иран в ответ ударил по ключевым авиабазам США Иордании , где сосредоточены американские воинские подразделения и базируются эскадрильи многоцелевых истребителей F-15E , F-16C и F-35A.

Американская ПВО не смогла сбить гиперзвуковые боевые блоки иранских ракет, и Трамп быстренько отменил запланированную бомбардировку Ирана, потому что опять "обо всем договорились". Тем не менее министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что "Тегеран должен сгореть", а в самом Тегеране сообщили, что никаких договоренностей с Трампом нет.

И вот вся эта восхитительная Санта-Барбара засверкала стразами Сваровски на фоне просто титанических усилий западных элит по поддержанию в инфополе виртуальной реальности, где нефтегазового кризиса на фоне закрытооткрытого Ормуза вроде как и нет, все под полным контролем, скоро все рассосется и нужно просто подождать.

Буквально все ведущие западные СМИ и вроде как независимые международные организации типа МВФ Всемирного банка до вчерашнего дня как горячие пирожки штамповали публикации и отчеты, согласно которым у маркизы все не так уж и плохо, а скоро будет вообще чудесно и хорошо.

Оказывается, цены держатся ниже 100 долларов за баррель, что значительно ниже, чем в самом начале конфликта на Ближнем Востоке , потому что многие страны "снизили потребление", некоторые "увеличили добычу нефти и газа", а третьи (вроде Китая ) "перешли на накопленные внутренние резервы". Кроме того, нам доложили, что до конфликта предложение на нефтегазовом рынке превышало спрос, то есть вроде как кризис даже помог выровнять баланс. Трамп также намекнул, что какие-то караваны судов мистическим образом просачиваются через блокаду, то есть все эти кризисы у нас в голове.

Точку в разъяснительной кампании в своем новом отчете поставило маститое рейтинговое агентство Fitch Ratings , которое сообщило, что, конечно, "закрытие Ормузского пролива вызвало логистический шок в поставках нефти, однако не изменило фундаментальное направление рынка". Все это временно и не страшно: "Быстрое восстановление добычи в регионе, устойчивый рост предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК , а также потенциально более агрессивная политика ОПЕК приведут к возвращению избытка предложения на рынке уже в четвертом квартале 2026 года и окажут давление на цены после открытия пролива".

Все это очень хорошо, только это слабоумные мечтания или, вернее, наглое вранье.

Как показала вчерашняя чехарда, в обозримом будущем о стабильности с Ормузом можно даже и не мечтать (бабушкин домик нужно отбивать). Каждый день рынок недополучает минимум 14 миллионов баррелей нефти, и никакие успокаивающие заявления этот объем возместить не могут.

Мало того: по прогнозам ОПЕК и того же МЭА , мировой спрос на нефть и газ будет не снижаться, а динамично расти к "новому рекордному уровню потребления", то есть разрыв между спросом и предложением не только не уменьшится, а стремительно ускорится. Как с опорой на профильных экспертов сообщило издание Axios, "рынок будет более-менее жив еще месяц-два", но "в конечном итоге баланс между спросом и предложением будет восстановлен самым жестким образом — через (еще более) высокие цены и острый дефицит поставок".

Как недавно на ПМЭФ заявил глава " Роснефти " Сечин, "главными бенефициарами закрытия Ормузского пролива являются американские энергетические компании". Возможно, это и так (хотя там есть много нюансов), но господин Сечин скромно умолчал о том, кто же является "главным бенефициаром номер два".

Израильской разведке " Моссад " (да и любому информированному гражданину) простой поиск в интернетах показывает, что Россия уже сейчас зарабатывает дополнительно на нефти и газе сотни миллионов долларов в день (!), а если иранский банкет будет продолжаться (а там еще даже закуски не вынесли), то Москва будет получать сверх базовой отметки из воздуха 40-60 миллиардов долларов в год.

Как написал Трамп, "переговоры о мире продолжатся, если только невежество или глупость не встанут у них на пути", имея в виду в первую очередь Израиль.