В Ивангороде в День России прошел праздничный концерт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В День России на Видовой площади в Ивангороде прошел праздничный концерт "Пою тебе, моя Россия".
- На пункте пропуска в эстонском городе Нарва в преддверии Дня России образовалась большая очередь желающих попасть в Россию, тогда как на российской стороне на МАПП Ивангород очередей не было.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Праздничный концерт прошел в День России на площади граничащего с Эстонией Ивангорода в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Сегодня на Видовой площади в Ивангороде прошел концерт "Пою тебе, моя Россия". Концерт, на который пришло достаточно много зрителей, длился 2,5 часа. Программа была посвящена Дню России, прозвучали патриотические песни", – сказала собеседница агентства.
Санкт-Петербургская таможня в четверг сообщила, что на пункте пропуска в эстонском городе Нарва в преддверии Дня России образовалась большая очередь желающих попасть в РФ. При этом на российской стороне на МАПП Ивангород очередей нет.
Обычно жители и гости Нарвы с эстонской стороны набережной слушают и смотрят на видео-экранах концерт, который традиционно проходит у стен Ивангородской крепости в День Победы. Концерт 9 мая 2026 года прошел в Ивангороде в четвертый раз.
Жители и гости Нарвы смогут стать и зрителями масштабного концерта ко дню рождения Ленинградской области 1 августа, который также будет видно и слышно на двух берегах реки (с российской и эстонской сторон), рассказывали ранее РИА Новости в мэрии Ивангорода.