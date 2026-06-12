В Ивангороде в День России прошел праздничный концерт

Праздничный концерт на площади Ивангорода в Ленинградской области в День России

Праздничный концерт на площади Ивангорода в Ленинградской области в День России

Краткий пересказ от РИА ИИ В День России на Видовой площади в Ивангороде прошел праздничный концерт "Пою тебе, моя Россия".

На пункте пропуска в эстонском городе Нарва в преддверии Дня России образовалась большая очередь желающих попасть в Россию, тогда как на российской стороне на МАПП Ивангород очередей не было.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Праздничный концерт прошел в День России на площади граничащего с Эстонией Ивангорода в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

"Сегодня на Видовой площади в Ивангороде прошел концерт "Пою тебе, моя Россия". Концерт, на который пришло достаточно много зрителей, длился 2,5 часа. Программа была посвящена Дню России, прозвучали патриотические песни", – сказала собеседница агентства.

Санкт-Петербургская таможня в четверг сообщила, что на пункте пропуска в эстонском городе Нарва в преддверии Дня России образовалась большая очередь желающих попасть в РФ. При этом на российской стороне на МАПП Ивангород очередей нет.

Обычно жители и гости Нарвы с эстонской стороны набережной слушают и смотрят на видео-экранах концерт, который традиционно проходит у стен Ивангородской крепости в День Победы. Концерт 9 мая 2026 года прошел в Ивангороде в четвертый раз.