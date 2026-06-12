Папа римский возвращается в Италию на самолете короля Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Папа римский Лев XIV возвращается в Италию из-за технической неисправности своего самолета.
- Король Испании Фелипе VI предоставил самолет для возвращения Папы с Тенерифе.
- Прибытие Льва XIV в Рим запланировано на 23:00 по местному времени.
ВАТИКАН, 12 июн – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV, завершающий апостольский визит в Испанию, из-за поломки своего самолета возвращается с Тенерифе на борту, предоставленном королем Испании Фелипе VI, сообщила служба печати Святого престола.
Самолет с Папой вылетел из международного аэропорта Тенерифе в 18.08 по местному времени (20.08 мск). Прибытие в Рим запланировано на 23.00 (0.00 субботы мск).
Сопровождающие понтифика журналисты сообщили, что папа Лев провел на борту своего самолета больше часа, после чего сошел с него в сопровождении короля Фелипе. Командир рейса, которого цитирует Corriere della Sera, сообщил о проблеме с одной из систем на борту.