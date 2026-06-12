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Папа римский возвращается в Италию на самолете короля Испании - РИА Новости, 12.06.2026
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21:31 12.06.2026
Папа римский возвращается в Италию на самолете короля Испании

Папа римский Лев XIV возвращается в Италию на самолете короля Испании

© AP Photo / Tiziana FabiПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Tiziana Fabi
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Папа римский Лев XIV возвращается в Италию из-за технической неисправности своего самолета.
  • Король Испании Фелипе VI предоставил самолет для возвращения Папы с Тенерифе.
  • Прибытие Льва XIV в Рим запланировано на 23:00 по местному времени.
ВАТИКАН, 12 июн – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV, завершающий апостольский визит в Испанию, из-за поломки своего самолета возвращается с Тенерифе на борту, предоставленном королем Испании Фелипе VI, сообщила служба печати Святого престола.
"Из-за технической неисправности папского борта Лев XIV вернется в Италию на самолете, предоставленном королем Испании. Сотрудники Святого Престола и журналисты вернутся в Рим в ближайшие несколько часов на самолете, предоставленном авиакомпанией Iberia", - говорится в сообщении.
Самолет с Папой вылетел из международного аэропорта Тенерифе в 18.08 по местному времени (20.08 мск). Прибытие в Рим запланировано на 23.00 (0.00 субботы мск).
Сопровождающие понтифика журналисты сообщили, что папа Лев провел на борту своего самолета больше часа, после чего сошел с него в сопровождении короля Фелипе. Командир рейса, которого цитирует Corriere della Sera, сообщил о проблеме с одной из систем на борту.
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