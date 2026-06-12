Папа римский возвращается в Италию на самолете короля Испании

Сопровождающие понтифика журналисты сообщили, что папа Лев провел на борту своего самолета больше часа, после чего сошел с него в сопровождении короля Фелипе. Командир рейса, которого цитирует Corriere della Sera, сообщил о проблеме с одной из систем на борту.