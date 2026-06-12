Пятидесятиметровый флаг развернули в центре Иркутска в День России

ИРКУТСК, 12 июн - РИА Новости. В Иркутске в День России развернули 50-метровый флаг РФ и представили праздничный концерт, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

"Пятидесятиметровый флаг РФ развернули на площади у Дворца спорта "Труд" в Иркутске в День России. Здесь же прошли праздничный концерт "С тебя начинается Родина!" и "Байкальская ярмарка", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей региона поздравил с праздником губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. Он посвящен укреплению дружбы, мира и согласия между всеми народами многонациональной страны. В Иркутской области, подчеркнул глава региона, живут больше ста национальностей и этот праздник объединяет всех, в том числе бойцов из Иркутской области, которые сегодня находятся на СВО и, по словам губернатора, передают в День России привет и поздравление землякам.

Во время праздничной концертной программы театр хоровой музыки Иркутской областной филармонии исполнил Гимн России и вокальную композицию "Встань за веру, русская земля!". Также на сцене выступили профессиональные и любительские коллективы, солисты из Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Усольского района. На площади работала "Байкальская ярмарка", где были представлены товары местных производителей.

По традиции в День России в правительстве региона прошла торжественная церемония вручения паспортов. Участниками Всероссийской программы Движения Первых "Мы – граждане России!" стали 38 школьников из 29 муниципалитетов Иркутской области. Среди тех, кто получил в этот день паспорта, были школьники, чьи родственники выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.