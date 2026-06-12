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Пятидесятиметровый флаг развернули в центре Иркутска в День России - РИА Новости, 12.06.2026
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
18:43 12.06.2026
Пятидесятиметровый флаг развернули в центре Иркутска в День России

В Иркутске в День России развернули 50-метровый флаг РФ

© Фото : Руслан Болотов/ВКонтактеПразднование Дня России в Иркутске
Празднование Дня России в Иркутске - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Руслан Болотов/ВКонтакте
Празднование Дня России в Иркутске
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ИРКУТСК, 12 июн - РИА Новости. В Иркутске в День России развернули 50-метровый флаг РФ и представили праздничный концерт, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Пятидесятиметровый флаг РФ развернули на площади у Дворца спорта "Труд" в Иркутске в День России. Здесь же прошли праздничный концерт "С тебя начинается Родина!" и "Байкальская ярмарка", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей региона поздравил с праздником губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. Он посвящен укреплению дружбы, мира и согласия между всеми народами многонациональной страны. В Иркутской области, подчеркнул глава региона, живут больше ста национальностей и этот праздник объединяет всех, в том числе бойцов из Иркутской области, которые сегодня находятся на СВО и, по словам губернатора, передают в День России привет и поздравление землякам.
Во время праздничной концертной программы театр хоровой музыки Иркутской областной филармонии исполнил Гимн России и вокальную композицию "Встань за веру, русская земля!". Также на сцене выступили профессиональные и любительские коллективы, солисты из Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Усольского района. На площади работала "Байкальская ярмарка", где были представлены товары местных производителей.
По традиции в День России в правительстве региона прошла торжественная церемония вручения паспортов. Участниками Всероссийской программы Движения Первых "Мы – граждане России!" стали 38 школьников из 29 муниципалитетов Иркутской области. Среди тех, кто получил в этот день паспорта, были школьники, чьи родственники выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Также на церемонии, посвященной празднованию Дня России, отметили наградами четырех лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце".
 
Иркутская областьИгорь КобзевДень РоссииИркутск
 
 
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