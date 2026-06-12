Иран пока не определился с датой подписания меморандума с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские власти еще не приняли окончательное решение по сделке с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Багаи.
- По его словам, релевантные органы власти проводят заседание по вопросу меморандума, но взаимопонимание между Ираном и США по большинству вопросов соглашения уже достигнуто.
ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Пока нельзя судить о месте и времени подписания меморандума с США, иранские власти еще заняты принятием решения по сделке, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Нельзя судить о времени и месте подписания меморандума (с США - ред.), сначала нужно дождаться окончательного решения внутри страны", - привело слова Багаи агентство Fars.
Официальный представитель добавил, что прямо сейчас релевантные органы власти проводят заседание по вопросу меморандума, при этом он подчеркнул, что Иран и США достигли взаимопонимания по большинству вопросов, связанных с соглашением.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.